Fun Race 3D APK, zorlu parkurları ve yüzlerce seviyeyi içerisinde barındıran bir yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zorlu parkurların arasından bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştığınız Fun Race 3D APK'da, rakiplerinizle mücadele verin ve seviyeleri birinci olarak geçin. Yüzlerce seviyeyi içerisinde barındıran bu oyun, dönen testereleri, sallanan çekiçleri, dev topları ve daha birçok engeli oyuncuların karşısına çıkarıyor. Yarışları minimum hasarla bitirmek ve bitiş çizgisine ilk ulaşmak istiyorsanız, stratejinizi ve becerilerinizi iyi kullanmalısınız.

Oyunun aslında basitleştirilmiş bir tarzı bulunuyor. Karakterler, modellemeler ve çevre grafikleri oyuncuların gözünde basit görünse de, aslında tam olarak türüne uygun olarak geliştirilmiştir. Grafiksel olarak alacağınız hazdan daha çok, rekabetçi ruhu tadacaksınız.

Fun Race 3D APK İndir

Fun Race 3D'nin yüzlerce seviyeye ev sahipliği yaptığından söz etmiştik. Farklı türden engelleri ve zorlu parkurları içerisinde barındıran bu yapımda, halihazırda oynanabilir seviyelerin yanı sıra kendi seviyenizi inşa edebilirsiniz. Peki nasıl mı? Benzer tarzdaki oyunlarda rastlanılan bu özellik, oyuncuların kendi hayal gücündeki şeyleri ortaya çıkarmasına olanak tanıyor.

Kendi parkurunuzu oluşturmak istiyorsanız, oyun içi puanlarınızı kullanarak engeller satın almalısınız. Aldığınız engelleri istediğiniz şekilde dizayn ederek, kendi zorlu bölümünüzü inşa edebilir ve oynayabilirsiniz.

Oyunda yapacağınız tek şey, etrafınızdaki engellere takılmamak ve bitiş çizgisine daha önce ulaşmaktır. Kontrol açısından da kolay adapte olunabilirliği sayesinde, 1-2 seviyeden sonra artık hareketlere alışmış olacaksınız. Eğer siz de eğlenceli bir yarış oyunu arıyorsanız, Fun Race 3D APK indirin ve zorlu seviyelerin tamamını geçin.