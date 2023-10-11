Futbin uygulamasıyla, kadrolar oluşturabilir, haberleri inceleyebilir ve draft simülatörü oynayabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Futbin uygulaması, FIFA oyuncuları için büyük ölçüde kolaylık sağlıyor. Uygulama içerisinde oyuncuların oyundaki piyasa değerlerine, istatistiklerine ve daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. İsterseniz kadrolar oluşturabilir ve kadronnuzun kimyasına bakabilirsiniz.

Takımlarınıza daha iyi oyuncular seçmek ve daha iyi hale getirmek için Futbin uygulamasını kullanabilirsiniz. Becerilerinizi taslak bir şekilde simüle edebilir ve FUT 24 draft simülatörünü oynayabilirsiniz. Oyuncuları, ulus, pozisyon, ayak tercihi, beceriler, çalışma oranları ve fiyat gibi filtrelemelerle bulabilirsiniz.

Bazı oyuncuları bilmeyebilirsiniz. Lakin bu hiç de problem olmayacaktır. Çünkü, her oyuncunun altındaki inceleme yazıları ve istatistikleriyle beraber, daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

Futbin İndir

Ayrıca Futbin 24 içerisinde, haberlere ve blog içeriklerine ulaşabilirsiniz. Bu haberler içinde, oyunda daha iyi olmak adına ipuçları, yenilenen oyun özellikleri ve oyuncu incelemelerine erişim sağlayabilirsiniz.

Siz de Futbin indirerek, oyuncuları en iyi şekilde inceleyip takımınıza katabilirsiniz. Kadrolarınızı önceden kurun ve yenilenen piyasaya ayak uydurun.