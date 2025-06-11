Kendinizi gerçek bir futbol hakemi gibi hissedebileceğiniz Futbol Hakem Oyunu 3D APK, Android simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Futbol Hakem Oyunu 3D APK, oyuncuları bir futbol hakeminin yerine geçiriyor. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu hakem oyununda gerçekçi pozisyonları yorumlayın, karar verin ve en iyi hakem olma yolunca ilerleyin. Sadece saha içi değil, saha dışında da hakem karakterinizi yönetecek ve antrenman yaparak geliştirmeye çalışacaksınız.

Hakemlik kariyeriniz boyunca en iyi maçları yönetmeye çalışın ve prestijli turnuvalardan teklif alın. Maç boyunca faulleri, ofsayt pozisyonlarını, penaltıları ve elle oynamaları analiz edip, karar vermelisiniz.

VAR kamerası ile pozisyonları kontrol edin ve farklı açıları inceleyin. Analiz edeceğiniz videoları geriye veya ileriye sarabilir, yakınlaştırabilir ve doğru kararı verebilirsiniz. Maç içerisinde göremediğiniz veya emin olamadığınız pozisyonlar için VAR'a gidebilirsiniz. Lakin her pozisyon için VAR'a gitmek, hem istatistiklerinizi kötü etkiler hem de hakemliğe alışma sürecinizi uzatır.

Futbol Hakem Oyunu 3D APK İndir

Futbol Hakem Oyunu 3D APK, oyunculara tatmin edici grafikler ve bağımlılık yapıcı oynanış deneyimi sunuyor. Kontrol açısından her ne kadar basit bir yapıda olsa da, asıl zor olan pozisyonları analiz etmektir. Sadece faul belirlemek değil, aynı zamanda pozisyondaki sarı ve kırmızı kartları da belirleyebilirsiniz.

Siz de Futbol Hakem Oyunu 3D APK indirin ve mobil cihazlarınızda kendinizi gerçek bir futbol hakemi gibi hissedin!

Futbol Hakem Oyunu 3D Oyunu Özellikleri