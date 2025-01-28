Futbol - Matchday Menajeri 25, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve içerisinde birçok gerçek hayattan futbolcuyu barındıran bir menajerlik oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Futbol - Matchday Menajeri 25 APK, adından da anlayacağınız üzere Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir futbol menajerlik oyunudur. Bu oyunda kendi takımınızı oluşturabilir, takımınızı kurabilir ve en iyi futbolcuları kulübünüze katabilirsiniz.

Kendi formanızı tasarlayın, stadyumunuzu inşa edin, alttan gelen futbolcularınızı yetiştirin ve antrenmanlarınızı en iyi şekilde yapın. En iyi teknik direktör ve kulüp yöneticisi olmak istiyorsanız, taktiklerde ustalaşmalı ve işinize yarayacak olan trasnferler yapmalısınız.

Heyecan verici bu mobil futbol oyununda, arkadaşlarınızla birlikte mücadele edebilir ve takımınızı resmi maçlarda deneyimleyebilirsiniz. Sadece arkadaşlarınız değil, aynı zamanda özel canlı etkinliklere katılarak çeşitli ödüller için yarışabilirsiniz.

Futbol - Matchday Menajeri 25 APK İndir

Futbol - Matchday Menajeri 25 APK'da, hem maç dışında hem de maç içerisinde taktiksel üstünlüğe sahip olmanız gerekiyor. Takımınızın kimyasını iyi ölçün, doğru 11 ile sahaya çıkın ve maç kazandıran değşiklikler yapın.

Siz de Futbol - Matchday Menajeri 25 APK indirin ve mobil cihazlarınızda eğlenceli bir menajerlik deneyimi yaşayın!

Futbol - Matchday Menajeri 25 Oyunu Özellikleri