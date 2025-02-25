Banban Anaokulu'ndaki korkutucu olayları çözmeye çalıştığınız Garten of Banban 0 APK, Android cihazlar için geliştirilen bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Garten of Banban 0 APK, mobil cihazlarda popüler olan Garten of Banban serisinin yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gizemli Banban okulundaki olayları keşfetmeye çalıştığımız bu yeni yapım, yeni bulmacaları ve içerikleri oyunculara sunuyor.

Önceki Garten of Banban oyunlarına göre daha korkutucu olan Garten of Banban 0 APK'da, anaokulunun karanlık geçmişini inceleyin, kuruluşundaki gizemleri gözün ve etrafınızdaki hücreleri gözlemleyin.

Garten of Banban 0 oyununun öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Yeni hikaye ilerlemesi ve ortamlar

Basit kontroller

Onlarca zorlu bulmaca

Korkutucu grafikler ve olaylar

Türkçe dahil olmak üzere onlarca farklı dil desteği

Anaokulunun gizemini keşfetme

Arkadaş edinme olanağı

Etrafınızda birçok hücre bulunuyor. Yeni evinizde uyandıktan sonra bu hücrelere gidin, komşularınızla tanışın ve arkadaş edinmeye çalışın. Lakin dikkatli olmalı ve herkesi arkadaşınız olarak görmemelisiniz.

Garten of Banban 0 APK İndir

Türkçe dahil olmak üzere onlarca dili destekleyen Garten of Banban 0 APK, anlaşılır bir arayüze ve oynanışa sahiptir. Basit kontroller sayesinde karakterinizi hareket ettirebilirsiniz ve hikayede rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Hikayede ilerlerken farklı ortamlarda yürüyecek ve korkutucu grafikleri deneyimleyeceksiniz.

Siz de Garten of Banban 0 APK indirin ve Anaokulunun kuruluş gizemini ortaya çıkarmak için korkutucu olayları deneyimleyerek hikayede ilerleyin!