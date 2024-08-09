Garten of Banban 7 APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Euphoric Brothers Games tarafından geliştirilen Garten of Banban 7 APK, serinin yedinci oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni hikayeler, ilerlemeler ve çeşitli bulmacalarla oyuncuları tekrardan korkutmaya devam eden bu yapım, PC sürümünün ardından mobil cihazlara da çıkışını yaptı.

Oyuncular, pek bir fark olmadan tekrardan aynı mekanikleri deneyimleyecekler. Mekanikler ve oyunun gidişatı neredeyse önceki oyunlarla aynı olsa da, tabii ki de ekstra olarak hikayede büyük değişiklikler mevcuttur.

Önceki oyun olan Garten of Banban 6'ya kıyasla Garten of Banban 7 APK, yanınızdaki arkadaşınızı sizden alıyor. Hatırlayacağınız üzere yanınızda bir arkadaşınız vardı ve önceki bölümü onunla devam ettirmiştiniz. Artık tek başınızasınız. Bulmacaları, sırları ve görevleri tek başınıza yürütmelisiniz.

Amacınız olan kayıp kız görevi devam etmektedir. Banban okulunun derinliklerindeki kayıp kız çocuğunu bulun ve canavarlara karşı hayatta kalmaya çalışın.

Garten of Banban 7 APK İndir

Farklı canavar türlerini içerisinde barındıran Garten of Banban 7, daha da korkutu bir yapıyla oyunculara sunuluyor. Görevleri, canavarları ve yaşattığı atmosfer açısından türüne ve vaat ettiği sözlere göre iyi bir aksiyon deneyimi sunmaktadır.

Eğer siz de Garten of Banban serisini seviyorsanız, akıllı telefonlarınıza Garten of Banban 7 APK'yı indirin ve okuldaki sırları çözerek kayıp kızı bulun!