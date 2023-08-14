Garten of Banban 4, anaokulundaki gizemi çözmeye ve kayıp olan çocuğu bulmaya çalıştığımız bir oyundur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Garten of Banban 4, gizemli bir şekilde terk edilmiş olan anaokulunda geçiyor. İsmi Banban Anaokulu olan bu gerilim dolu yerde, tehlikeli yaratıklardan kaçarak hayatta kalmanız gerekiyor. Aslında kayıp bir çocuğu bulmamız gereken bu oyunda, elimiz değmişken bir de anaokulundaki korkunç gizemin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz.

Yerin altında gizli olan Banban Anaokulu, sizi boş halde duran görünüşü ile aldatmasın. Aslında onlarca gizem ve korkunçluk barındıran bu okulda, ilerlemekten başka bir seçeneğiniz bulunmuyor diyebilirim. Gizemli koridorlarına ve odalarına girmekten çekinmeyin. Neden mi? Çünkü aşağı inmekten başka bir seçeneğiniz kalmadı.

Garten of Banban 4 İndir

Sistem gereksinimlerini bakacak olursak, neredeyse her sistemde çalışabilecek bir yapıya sahip. Basit grafikleri, müzikleri ve animasyonlar ile birlikte, siz oyuncuları yormadan iyi bir oyun keyfi yaşamanıza olanak tanıyor. Hayatta kalmanız gereken Garten of Banban 4'te, yıllardır kimsenin ayak basmaya korktuğu yerlere doğru yol alıyorsunuz. Lakin kayıp çocuğu bulmak ve gizemi çözmek istiyorsanız, korkularınızı bir kenara bırakmalısınız.

Elinizdeki alıcı ile beraber görevlerinizi tamamlamalı ve sizi şaşkına çevirecek türde odalardan zaferle ayrılmalısınız. Ayrıca, bulmacaları da çözmeniz gereken Garten of Banban 4'ü indirin ve siz de bu heyecan dolu oyun deneyimini yaşayın.

Garten of Banban 4 Sistem Gereksinimleri