GOM Saver, iPhone saklama alanı açma uygulamasıdır ve ücretsizdir.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GOM Saver, akıllı telefonunuzda depolama alanından tasarruf etmenize yardımcı olan bir mobil uygulama. iPhone’unuzun depolama alanı yeterli gelmiyorsa, en iyi video oynatıcısı geliştiricisinin bu uygulamasını denemelisiniz.

GOM Saver İndir

GOM Saver, saklama alanında fazla yer açmaya odaklanan ilk ve tek uygulama. Bellek depolama alanınız dolduğunda artık uygulamalarınızı, videolarınızı, fotoğraflarınızı vb. silmenize gerek yok. GOM Saver ile hepsini tutabilir, silmeden ekleyebilirsiniz.

GOM Saver neden en iyi bellek depolama tasarrufu uygulamasıdır?

Diğer uygulamalar “Temizleyiciler”, sadece önbelleği ve geçici dosyaları silerler. Bu size geçici olarak yalnızca birkaç kilobayt (kb) yer kazandırır. Telefonunuzu kullanırken, örneğin internette gezinirken veya sohbet ederken önbellek ve geçici dosyalar otomatik olarak oluşturulur. GOM Saver, size gigabaytlarca depolama alanı kazandırabilir. Başka bir telefonunuz varmış gibi hissedersiniz. GOM Saver, daha fazla bellek depolama alanı oluşturarak videolar, fotoğraflar ve uygulamalar gibi tüm dosyalarınızı saklamanıza olanak tanır.

GOM Saver ne yapar?

Video ve görüntü dosyalarının çok fazla yer kapladığını hepimiz biliyoruz. Ancak video ve görüntüler bizim için değerlidir, saklamamız gereken bir şeydir, boş alana ihtiyaç duyduğumuzda silinecek bir şey değildir. GOM Saver, telefonunuzla çektiğiniz fotoğraf ve videoları sıkıştırma teknolojisini kullanarak gözle görülür bir kalite kaybı olmadan daha az yer kaplayacak şekilde otomatik olarak ve kolay bir şekilde optimize eder.

GOM Saver nasıl çalışır?

GOM Saver’ı açtığınızda video ve görüntü dosyalarınız otomatik olarak taranır ve analiz edilir. GOM Saver ardından optimize edilecek video ve görüntüleri seçer. GOM Saver, orijinal videolarınızı ve görüntülerinizi otomatik olarak buluta yükler (İsteğe bağlıdır.) ve optimize edilmiş videoları ve görüntüleri telefonunuzda bırakır.

Bu kadar! iPhone'unuzda artık daha fazla depolama alanına sahipsiniz.