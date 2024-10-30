Good Coffee, Great Coffee APK, kahve dükkanının tüm yönetimini elinize veren bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 8 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

TapBlaze tarafından geliştirilen Good Coffee, Great Coffee APK, kahve dükkanında çalışan bir baristayı canlandırdığınız simülasyon oyunudur. Müşterilerin benzersiz siparişlerini bir kahve ustası olarak yapın ve eğlenceli art çizimlerini kahvenize ekleyin. Kişilikleri ve siparişi farklı olan 200'den fazla müşteriyi işletmenizde misafir edeceksiniz.

Kahve yapma serüveninizde size BGM ve ASMR ses efektleri eşlik etmektedir. Sadece görsellik ve oynanış değil, aynı zamanda oyun seslerinde de gerçekliği arayabilirsiniz. Good Coffee, Great Coffee'de, mağazanızı dekore edin ve şehrinizdeki en iyi barista olmak için çaba gösterin.

Portakal şurubu, çikolata parçacıkları, yulaf sütü, soslar ve aklınıza gelebilecek her türlü malzemeyi kahvelerinizde kullanabilirsiniz. Siparişe göre kahve içeriklerini dizayn edin ve çeşitli yan ürünlerle kahvenizi servis edin.

Good Coffee, Great Coffee APK İndir

Kafenizin verimliliğini artırmak istiyorsanız, kafe ekipmanlarınızı yükseltebilirsiniz. Bu ekipmanları yükseltmek, müşterilerinizin tüm siparişlerini servis edebilmenizde büyük önem taşıyor.

Kahve yapmanın rahatlatıcılığıyla birlikte gündelik yaşantınızda stresinizi atabilirsiniz. Siz de Good Coffee, Great Coffee APK indirin ve Android cihazlarınızda eğlenceli bir barista simülasyonu deneyimi yaşayın!