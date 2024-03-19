Goods Master 3D APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Verilen öğeleri sıralayın, eşleştirin ve seviyeleri atlayın!

Berkcan Aktürk - 26 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bulmaca ve eşleştirme oyunlarından keyif alıyorsanız, Goods Master 3D APK tam da size göre bir Android oyundur. Bu oyunda, buzdolabı düzenlemekten süpermarket alışverişlerine kadar her türlü bulmaca seviyelerini oynayacak ve eşyaları sıralayacaksınız. Son derece basit olan Goods Master 3D, her yaşa uygun bir yapıda olduğu için herkes tarafından sevilerek oynanabilir.

Aslında Goods Master 3D: Sıralama Oyunu'nun mantığı çok basittir. Birbiriyle aynı olan eşyaların üzerine dokunarak eşleştirecek ve onları aynı kategoriye yerleştireceksiniz. 1000'den fazla seviyeyi gitgide atlayarak daha zorlu seviyelere adım atabilirsiniz.

Geliştiriciler, öğe sıralama ve düzenleme bulmacalarını oyunculara sunuyor. Bir yandan oyunculara keyifli zaman geçirtirken bir yandan ise stratejik zekalarını geliştiriyor. Bilhassa küçük yaştaki çocukların zihnini ilgi çekici bulmacalarıyla keskinleştiriyor.

Goods Master 3D APK İndir

Oyundaki bulmacaları çözüp seviye atladıkça, daha fazla ürünün kilidini açabilirsiniz. Puanlar toplayarak, oyunlardaki başarımları kazanarak veya reklam izleyerek oyun içerisindeki içeriklere erişebilirsiniz.

Eğer siz de konsantrasyon yeteneklerinizi geliştirmek ve akıllı telefonlarınızda bulmaca deneyimi yaşamak istiyorsanız, Goods Master 3D APK'yı indirerek ücretsiz ve aynı zamanda internet gerektirmeyen bir sırlama oyunu keyfi yaşayabilirsiniz.

Goods Master 3D: Sıralama Oyunu Öne Çıkan Özellikleri