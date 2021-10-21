Grand Truck Simulator 2 APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir kamyon simülatörü. Popüler kamyon simülasyon oyunlarından.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Grand Truck Simulator 2 APK, Android telefon kullanıcıları tarafından sevilen kamyon simülatörü. Sadece Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen kamyon simülatör oyunu tavsiyemizdir.

Grand Truck Simulator 2 APK İndir

Mobildeki en iyi kamyon oyunlarından Grand Truck Simulator’ın ikincisi mobil lojistik simülasyonunda yeni bir konsept getiriyor. Araç filonuza her zamankinden fazla dikkat etmelisiniz. Gerçekçi tüketim, hasar ve aşınmaya sahip yeni fizik, tüm sürüş ve yönetim becerilerinizi test edecek. Lastik basıncını kontrol etmek, soğutma sıvısı ve yağ seviyelerini kontrol etmek, kullanılmış kamyon satın almak, motorlar, vites kutuları, diferansiyeller, lastikler ve jantları değiştirme, Grand Truck Simulator 2’nin size sunduğu yeni özelliklerden bazıları. Yeni haritalar ve geliştirilmiş hava durumu sistemi, büyüleyici bir oyun deneyimi sunar.

Büyük bir harita, nakliye için büyük miktarda yük, ilgi çekici görevler ve kamyonunuzun her yönünü kontrol etme imkanınız var. Lastiklerin seviyesini, motordaki yağı, soğutma sıvısını ve değişen hava koşulları sistemini kontrol etmek… tüm bunlar Grand Truck Simulator 2’de sizi bekliyor. Grand Truck Simulator 2 APK Android için en küçük ayrıntıya kadar güzel ve detaylı kamyon simülatörü. Mükemmel iki boyutlu grafikler, detaylı tırlar ve arabalar, gece yolculukları için farlar, tır ve araçların kişiselleştirilmesi, arabaların renklerinin, tekerleklerinin ve lastiklerinin değiştirilmesi… Gerçek bir kamyon simülatör oyunu, arazide en iyi tutuşu sağlamak için süspansiyon yüksekliğini, amortisör sertliğini ayarlama, lastikleri değiştirme imkanı sunar. Bir kamyoncu gibi hissedin, büyük römorklar kullanarak malları taşıyın, odun, arabalar, kamyonlar, traktörler, her şeyi taşıyacaksınız.

Grand Truck Simulator 2 APK son sürüm, araç kullanmayı seven ve çeşitli yerler arasında seyahat etmekten keyif alanlar için en iyi Android oyunlardan biri. Taşımacılık kolay bir iş değil, oyun bir kamyon sürücüsü olarak gereksinim duyacağınız tüm eğitim ve deneyimi veriyor. Oyun, deneyimsiz oyuncuların basit tuşlar ve kaydırma hareketleriyle aracı kolayca kullanmalarını sağlayan kolay bir oyun sunuyor. Malların taşınmasından sonra para kazanabilir, kamyonlarınızı ve şirketinizi geliştirebilirsiniz. Kamyon simülasyonu oyunu, becerilerinizi ve yeteneklerinizi geliştirmek için tüm olası gereksinimleri size sunar.

Oyunda 50’den fazla yol, 6 çeşit arazi (orman, tarla, dağ, tepe, çöl, kış) var.