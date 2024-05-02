Gray Zone Warfare ile açık dünyada kendi stratejinizi kurun. MMO FPS sevenlerin ilgisini çekebilecek bir oyun olan Gray Zone Warfare’ı hemen deneyimleyin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

MADFINGER Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Gray Zone Warfare, en temelinde taktiksel bir FPS oyunudur. Erken erişim olarak çıkış yapan Gray Zone Warfare oyuncuların aktif katılımı ile şekillendirilecek. Gray Zone Warfare zorlu bir taktiksel FPS deneyimi sunmayı hedeflerken, oyuncuların çevrelerine tam olarak uyum sağlamalarını ve taktiklerini avantajlarına kullanmalarını gerektirir.

Gray Zone Warfare’in tam sürümü, çeşitli biyomlara sahip tamamlanmış bir harita, son oyun düşmanları ve yeni hikaye çizgileri içeren tehlikeli bir Ground Zero alanı, farklı AI davranışları ve fraksiyon tabanlı bir AI sistemi sunacak. Ana ve yan hikayeleri içeren ileri seviye görev sistemleri, mevsimlere özgü etkinlikler ve dinamik hava koşulları ile zengin bir dünya keşfedeceğiniz bu oyunda hayatta kalma odaklı zanaat yapma, gelişmiş silah özelleştirmeleri ve karmaşık bir ticaret sistemi gibi özellikler de bulunacak.

Gray Zone Warfare İndir

Hemen Gray Zone Warfare indirin ve bu gerçekçi taktiksel FPS oyununda zorlu bir mücadeleye katılın.

Gray Zone Warfare Sistem Gereksinimleri