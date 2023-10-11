Motor sporları takımınızı oluşturduğunuz GT Manager APK'da, takımınızı üst sıralara taşıyın ve şampiyonluklar kazanın.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi motor sporları takımınızı oluşturup yönetebileceğiniz GT Manager APK'da, baştan sona bir hikaye çizin ve dünyanın en iyi takımına sahip olun. Resmi GT yarış arabalarını içerisinde bulunduran bu oyunda, Porsche, McLaren, BMW, Nissan ve Mercedes gibi birçok gerçek otomobil markası bulunuyor.

GT Manager, çeşitli kategorilerde araç sınıfları bulunduruyor. Her seviye atladığınızda ve yeni başarılara ulaştığınızda, otomobillerinizi yükselterek bir sonraki seviyeye takımınızı taşıyabilirsiniz.

GT Manager APK İndir

Yarış dışındaki sorunları hallettiğinize ve araçlarınızı en iyi şekilde seçtiğiniz göre; artık yarış içindeki stratejilere geçebiliriz. Yarış içerisinde birçok dış ve iç etken bulunuyor. Zorlu hava koşullarına, yolların kötülüğüne ve daha birçok dış etkene karşı stratejinizi oluşturmalısınız. Lastiklerinizi doğru zamanda değiştirmeli ve yol tutuşunu kolaylaştırmalısınız.

Yarış içerisinde sürücülerinize rakiplerini geçmesini veya pozisyonunu korumasını söyleyin. Doğru zamanda ataklarınızı gerçekleştirin ve üst sıralar için mücadele vermeye devam edin.

Araçlarınızı yükseltmek için yeni sponsorlarla sözleşme imzalayın. Sponsorlardan kazandığınız paraları, araçlarınızın yükseltmesi ve daha iyi performans vermesi için kullanın. Kazandığınız turnuvalarla beraber üst liglere adım atabilirsiniz. Elit Lig'e yükselmek için şampiyonluk puanları toplayın ve sıralamalarınızı her daim yüksekte tutun. Eğer menajerlik oyunlarına ve otomobillere ilgiliyseniz GT Manager APK indirin, siz de takımınızı şampiyon yapın.