Happy Wheels
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 146,054
- DOSYA BOYUTU 4.20 MB
- Üretici Jim Bonacci
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Happy Wheels ilginç bir fizik tabanlı beceri oyunudur.
Happy Wheels Türkçe ismiyle de Mutlu Tekerler mobil cihazlarda büyük beğeni toplayan fizik tabanlı beceri oyununun bilgisayar versiyonudur. Windows ve iOS platformları için yayınlanan başarılı oyun, basit grafikleri ve eğlenceli oynanışları ile beğenileri topladı. Yüzbinlerce oyuncu tarafından sevilen yapım, keyifli oynanışı ile oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. Yapım Türkçe dil desteği sayesinde Türkçe olarak da indiriliyor.
Happy Wheels Özellikleri
- Basit grafikler,
- Türkçe dil desteği,
- Windows ve iOS sürüm,
- Basit oynanış,
- Eğlence yüklü yapı,
- Fizik tabanlı oynanış,
Bu sayfadan Happy Wheels indirdikten sonra, yükleme yapmadan hemen oynayabilirsiniz. Saçma ve bir o kadar da eğlenceli olmaya başarabilen bir beceri oyunu olan Happy Wheels'de tekerleklere sahip araçlar üzerinde yolculuk ediyoruz. Oyunda bize farklı kahramanlardan birini seçebilme imkanı veriliyor. Kahramanımızı seçtikten sonra özel olarak tasarlanmış bölümlerde manevra kabiliyetimizi konuşturuyoruz. Oyunda kullandığımız araçlar tekerlekli sandalye, tek kişilik tekerlekli kaykaylar gibi ilginç araçlar. Bu araçlarla yol alırken temel amacımız ise devrilmemek, kaza yapmamak, çukurlara ve tuzaklara takılmadan bölüm sonuna ulaşmak.Yapacağımız yanlış hareketler kahramanımızın kolunun bacağının kopmasına ve kanlı kazalar ortaya çıkmasına neden oluyor.
Happy Wheels'in fizik tabanlı oynanış yapısında kahramanımız ragdoll fizik kurallarına göre tepki veriyor. Yani kahramanlarımızın kol ve bacakları gibi uzuvları serbestçe sallanabiliyor ve kahramanımız taklalar atabiliyor. Happy Wheels basit 2 boyutlu grafiklere sahip olsa da oyunda yapacağınız saçmalıklar eğlenmeniz için yeterli oluyor.
Happy Wheels İndir
Basit grafiklerin ve zengin içeriklerin yer aldığı oyun, ücretsiz olarak karşımıza çıktı. Gerçeklikten uzak olan yapım, basit oynanışı ile kitlesini artırdı. Yer yer indirmelerini artırmaya devam eden başarılı simülasyon oyunu, bir nevi beceri oyunu olark karşımıza çıktı.
Happy Wheels'i bilgisayarınızda çalıştırabilmek için şu adımları takip etmelisiniz:
- Bu sayfa üzerinden indireceğiniz .zip formatlı arşiv dosyasını Winrar veya benzeri bir arşiv yöneticisi kullanarak açın
- Arşiv dosyasının içerisindeki .swf uzantılı dosyayı açık olan internet tarayıcınız üzerine sürükleyin ve bırakın, böylece oyun yüklenmeye başlayacaktır
Happy Wheels
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 9,159
- DOSYA BOYUTU 21.40 MB
- Üretici Jim Bonacci
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Happy Wheels, iOS cihazlarda oynanmak üzere tasarlanmış mükemmel bir fizik tabanlı beceri oyunu.
Happy Wheels, iPhone ve iPad cihazlar üzerinde oynanmak üzere tasarlanmış sürükleyici ve zorlu bir beceri oyunu. Gelişmiş fizik motoruyla öne çıkan bu oyunda kontrolümüze verilen karakteri, üzerinde durduğu araçla düşürmeden ilerletmeye çalışıyoruz.
Happy Wheels'ta tam tamına 15 benzersiz bölüm bulunuyor ve bunlar kolayla başlayıp zamanla zorlaşan türden. Dilersek kendi bölümlerimizi de tasarlama şansına sahibiz. Bölüm editörü birçok öğeye ev sahipliği yapıyor ve istediğimiz objeyi seçip parkura ekleyebiliyoruz. Oyundaki temel amacımız mayınlara, dikenlere, devasa toplara ve zıpkınlara yakalanmadan yol almak.
Hedefimize ulaşabilmek için karakterimizi ekran üzerinde bulunan butonları kullanarak dengede tutup ilerletmemiz gerekiyor. İki tekerlekli bir aracın üzerinde ilerlediğimiz için dengede tutması epey zor oluyor.
Akıcı animasyonlar ve gelişmiş grafikleriyle beğenimizi kazanan Happy Wheels, fizik tabanlı oyunlar oynamaktan keyif alanların kaçırmaması gereken seçeneklerden biri.