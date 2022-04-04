Happy Wheels ilginç bir fizik tabanlı beceri oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Happy Wheels Türkçe ismiyle de Mutlu Tekerler mobil cihazlarda büyük beğeni toplayan fizik tabanlı beceri oyununun bilgisayar versiyonudur. Windows ve iOS platformları için yayınlanan başarılı oyun, basit grafikleri ve eğlenceli oynanışları ile beğenileri topladı. Yüzbinlerce oyuncu tarafından sevilen yapım, keyifli oynanışı ile oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. Yapım Türkçe dil desteği sayesinde Türkçe olarak da indiriliyor.

Happy Wheels Özellikleri

Basit grafikler,

Türkçe dil desteği,

Windows ve iOS sürüm,

Basit oynanış,

Eğlence yüklü yapı,

Fizik tabanlı oynanış,

Bu sayfadan Happy Wheels indirdikten sonra, yükleme yapmadan hemen oynayabilirsiniz. Saçma ve bir o kadar da eğlenceli olmaya başarabilen bir beceri oyunu olan Happy Wheels'de tekerleklere sahip araçlar üzerinde yolculuk ediyoruz. Oyunda bize farklı kahramanlardan birini seçebilme imkanı veriliyor. Kahramanımızı seçtikten sonra özel olarak tasarlanmış bölümlerde manevra kabiliyetimizi konuşturuyoruz. Oyunda kullandığımız araçlar tekerlekli sandalye, tek kişilik tekerlekli kaykaylar gibi ilginç araçlar. Bu araçlarla yol alırken temel amacımız ise devrilmemek, kaza yapmamak, çukurlara ve tuzaklara takılmadan bölüm sonuna ulaşmak.Yapacağımız yanlış hareketler kahramanımızın kolunun bacağının kopmasına ve kanlı kazalar ortaya çıkmasına neden oluyor.

Happy Wheels'in fizik tabanlı oynanış yapısında kahramanımız ragdoll fizik kurallarına göre tepki veriyor. Yani kahramanlarımızın kol ve bacakları gibi uzuvları serbestçe sallanabiliyor ve kahramanımız taklalar atabiliyor. Happy Wheels basit 2 boyutlu grafiklere sahip olsa da oyunda yapacağınız saçmalıklar eğlenmeniz için yeterli oluyor.

Happy Wheels İndir

Basit grafiklerin ve zengin içeriklerin yer aldığı oyun, ücretsiz olarak karşımıza çıktı. Gerçeklikten uzak olan yapım, basit oynanışı ile kitlesini artırdı. Yer yer indirmelerini artırmaya devam eden başarılı simülasyon oyunu, bir nevi beceri oyunu olark karşımıza çıktı.

Happy Wheels'i bilgisayarınızda çalıştırabilmek için şu adımları takip etmelisiniz: