Hard Disk Sentinel, hard diskinizin gerekli bilgilerini görüntüleyip analiz edebilen ve sorunları size bildiren yararlı bir program.

Barış YANIK - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hard Disk Sentinel, bir veya birden çok hard disk kullanan bilgisayar kullanıcılarının hard disklerini görüntüleyerek analizler gerçekleştiren ve böylece sorunları bularak çözmenizde yardımcı olan bir program. Hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları bulunan program sayesinde hard disklerinizi düzenli olarak kontrol edebiliyorsunuz. Hard disk sağlığını kontrol etmek için bilgisayar teknikerleri tarafından kullanılan başarılı uygulama, doğru sonuçlar vererek hard disk sağlığını anlamaya yardımcı oluyor. Bir kaç tıklama ile kullanıcılar hard disklerinin sağlığını anında ücretsiz olarak öğrenebiliyorlar.

Hard Disk Sentinel Özellikleri

Oldukça basit bir kullanım,

İngilizce,

Doğru veriler,

Ücretsiz kurulum,

Düşük dosya boyutu,

Peki bu programı kullanmama ihtiyacım var mı diye düşünüyorsanız, çok standart ve günlük işleriniz için bilgisayar kullanımı gerçekleştiriyorsanız yok. Fakat biraz meraklı ve ilgili bir kullanıcıysanız programı kullanmanızda ekbette fayda var. Fakat özellikle birden fazla hard disk kullanan kullanıcıların, bu program daha çok işlerine yarayacaktır.

SSD ve HDD destekleyen program, hard diskinizde oluşabilecek olan sorunları engelleyerek disk üzerindeki verilerinizin güvenliğini sağlar. Yaptığı görüntüleme ve analiz işlemleri sonucunda, durumla ilgili detaylı raporlar sunan HD Sentinel, sorun olduğu zamanlarda çözebilmeniz için ipuçları vererek size yardımcı oluyor.

Bilgisayarınız açıkken arkaplanda çalışarak hard diskin doğru ve sorunsuz şekilde çalıştığını kontrol eden Hard Disk Sentinel'i hemen ücretsiz olarak indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Hard Disk Sentinel İndir

Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan Hard Disk Sentinel günümüzde bilgisayarcılar ve bilgisayar teknikerleri tarafından kullanılıyor. Doğru sonuçlar veren başarılı uygulama sayesinde kullanıcılar her daim hard disk sağlığını kontrol edebilecek ve veri kaybının önüne geçebilecekler. İngilizce dil desteğine sahip olan uygulama basit bir kullanım yapısına sahip. Kullanıcılar bir kaç tık ile birlikte anında hard disk sağlığına erişebilecekler. Düşük dosya yapısı ile birlikte bilgisayarlarda fazla yer kaplamayan uygulama, güvenli yapısı ile verilerin kaybolmasının önüne geçiyor.