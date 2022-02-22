HD Sokak Yarışı APK, harika grafiklere sahip hızlı araba yarışı oyunu. Street Racing HD APK, online araba yarışı oyunları sevenlere tavsiyedir.

Erkan Calp - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Street Racing HD APK, otomobillere meraklı herkesin bildiği üreticilerden en iyi yarış arabalarıyla sokak yarışlara sokan bir Android oyunu.

Route 66’dan Tokyo’nun keskin dönüşlü yollarına zorlu ve heyecan verici pistlerde diğer oyuncularla kapıştığınız harika bir araba yarışı oyunu sizlerle. HD Sokak Yarışı APK oyununda Dünyanın her yerinden en iyi yarışçılar sizi bekliyor.

Street Racing HD APK İndir

Sokak yarışlarını sever misiniz? Belli kurallara uymak zorunda olduğunuz simülasyon tarzında araba oyunlarından sıkıldınız mı? Birinci sınıf spor arabalarla istediğiniz hıza çıkabildiğiniz hızlı araba yarışı oyununa ne dersiniz? Yalnızca Android Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen yarış oyununda sokak yarışı eğlencesinin keyfini çıkaracaksınız. Dünyanın her yerinden 6 oyunculu online yarışlarda rakiplerinizi yoldan çıkartmak için uğraş verecek, nitroya basarak hepsini geride bırakacaksınız.

Araba yarış oyunu, kariyer ve PvP modlarını sunuyor. Kariyer moduna hikaye modu da diyebiliriz. Bu modda para ve elmas gibi bir sürü güzel şeyler ödüllendiriliyorsunuz. PvP mod, 1’e 1 yarıştığınız yer. Bu modda yarışları kazanmak için en başta aldığınız arabalardan daha iyi arabalar almanız ve tüm yükseltmeleri yapmanız gerekiyor. Bu yüzden yükseltmeler ve yeni arabalar için kariyer modu mümkün olduğu kadar çok oynayın.

HD Sokak Yarışı APK Oyun Özellikleri

Sokak temalı drift yarışlarını da içeren araba yarışı

Zengin sokak pistleri ve inanılmaz seviyeler

30’dan fazla üst sınıf arabanın sahibi olun.

Lig mücadelesi, harika PvP mücadele

Daha yüksek hız ve daha iyi performans için arabanızı yükseltin.

Yüksek tutkuyla sokak yarışlarını deneyimleyin, arabalara çarpın.

Özelleştirme seçeneğiyle benzersiz yarış arabanızı yapın.

Gerçekçi sahneler ve zengin ses

HD Sokak Yarışı Hile ve İpuçları

Her gün sadece oyuna girerek birkaç bonus ödül kazanabilirsiniz. Bunlar araba, elmas, tonla altın olabilir; bu yüzden o gün oynamayı düşünmüyorsanız bile sadece giriş yapmayı deneyin ve ödülleri alın.

Oyuna belirli süre online kalmanız karşılığında verilen bazı ödüller var. Ayarlar altında ekran sağ üst köşesinde görünen seçeneğe dokunarak hangi ödülleri aldığınızı görebilirsiniz.

Elmasları kullanarak maksimum yükseltmeleri yapabilir ve tüm yükseltmelerle birlikte gelen deneyim puanını alabilirsiniz. Bu seçenek sağ üst tarafta görünür, kaçırmazsınız.

Ücretsiz yükseltme! Bu seçenek her seferinde karşınıza çıkmıyor ancak arada alabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bir reklam izlemek; yükseltmeyi ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Virajlara hızlı girmeyin. Keskin bir dönüşün başında hızlanırsanız kontrolü kaybetmeniz kuvvetle muhtemel. Dönüşün sonuna doğru hızlanmanız en iyisi.