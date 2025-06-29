İkinci Dünya Savaşı zamanında geçen Heroes of Valor, oyunculara hem görsel açıdan hem de aksiyon açısından mükemmel bir savaş deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stilize edilmiş bir İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan Heroes of Valor, oyunculara eğlenceli bir savaş deneyimi sunuyor. Çevrimiçi oynayabileceğiniz bu oyunda, herhangi bir asker sınıfını seçerek savaşmaya başlayabilirsiniz. Şehirde, dağlarda, denizde ve havada olmak üzere her yerde aksiyonun tam ortasında olun.

Takımınızı zafere götürmek istiyorsanız, düşmanlarınızdan daha fazla puan almalısınız. Birliklerinizi yönetin, düşmanlarınızı paramparça edin ve savaşı kazanmaya çalışın.

Düz bir asker mi yoksa benzersiz bir savaşçı mı olmak istersiniz? Keskin nişancı, ağır silahlı, mühendis ve çeşitli sınıflardan kahramanınızı seçerek savaşa atılın. Her sınıf, kendine özgün özellikleri ve silahları bulunan bir yapıyla karşımıza çıkıyor.

Heroes of Valor İndir

Heroes of Valor, oyunculara özel oda kurma desteği sunuyor. Kurduğunuz odaları istediğiniz şekilde özelleştirebilir, kuralları tekrardan belirleyebilir ve arkadaşlarınızla aynı cephede savaşabilirsiniz. Sadece online değil, aynı zamanda botlarla da oynayabilir ve zorlu dakikalar yaşayabilirsiniz.

Siz de savaş ve aksiyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Heroes of Valor indirin ve takımınızla birlikte savaşı kazanmaya çalışın!

Heroes of Valor Sistem Gereksinimleri