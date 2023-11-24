Mobil cihazlarınızda drift keyfi yaşayacağınız Highway Drifter APK'da, birçok oyun modunda diğer oyuncularla mücadele edebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çevrimiçi drift imkanı sunan Highway Drifter APK'da, istediğiniz arabayı seçin ve otoyollarda lastiklerinizi yakın. Tek ve çok oyunculu modlarda Highway Drifter'ı oynayabiliyorsunuz. Bu sayede dilediğiniz her yerde drift heyecanı yaşayabilirsiniz. Herhangi bir mod seçin, arabanızı belirleyin ve haritaya giriş yapın.

Highway Drifter APK, mobil oyuncuların şehir içerisinde gerçekçi bir drift ortamını simüle etmesini hedefliyor. Bunun için de pek çok modu oyunculara sunuyor.

Highway Drifter APK İndir

Tek başınıza drift yapıp puan kazanmanın haricinde, diğer oyunculara karşı da mücadele edebilirsiniz. Karşınızdaki oyuncuyu alt etmek için ondan daha fala drift puanı elde edin ve yarışı birinci bitirin. Siz de akıllı telefonlarınızda drift keyfi yaşamak istiyorsanız Highway Drifter APK'yı indirebilirsiniz.

Oyunun grafik anlamında bir sıkıntısı olmasa da, araç kontrolleri bakımından pek de isteneni veremiyor. Lakin oyun deneyiminize çok fazla etki etmemekle beraber, zaten bir drift oyunu olduğu için sizin için bir sorun olmayacaktır. Bunun dışında oyundaki modlara bakacak olursak; normal ve drift seçeneğinin haricinde, oynayabileceğiniz bir kaçış modu da bulunuyor. Bu oyun modunda polislerden kaçmaya ve asla yakalanmamaya çalışıyorsunuz.

Highway Drifter APK Özellikleri