Hive Social
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 54.00 MB
- Üretici Hive Social, Inc. (Apps)
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Twitter alternatifi olan uygulama Hive Social, birçok kişinin son zamanlarda tercih ettiği uygulamalar arasında yer almaktadır.
Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'ın yeni rakibi Hive Social, birçok kişi tarafından tercih edilen bir sosyal medya uygulaması olması ile karşımıza çıkıyor.
Hive Social İndir
Son gündemleri anında takip edebileceğiniz uygulama Hive Social son dönemlerin popüler uygulamaları arasında yer alıyor. Elon Musk'un Twitter'ı satın almasıyla birçok sorun yaşanmış durumda. Bu nedenle insanların bir kısmı Elon Musk'a karşı alternatif uygulamaları tercih etmekte. Hive Social'ın bir diğer rakibi ise Mastodon olarak geçiyor.
Diğer sosyal medya uygulamalarına benzer görsel, video ve metin paylaşma özelliği sunan Hive Social aynı zamanda birçok özellik de sunmaktadır.
Konu odaklı toplulukları oluşturabileceğiniz uygulama aynı zamanda 2019 yılında hayatımıza girmiş ama son dönemlerde popüler olmuştur.
Hive Social indirdiğinizde karşınıza çıkan bir diğer özellik ise konu odaklı takipler yaptığınızda anasayfada karşınıza istediğiniz konuların çıkmasıdır. Son olarak Hive Social diğer platformlara kıyasla hangi müzikleri dinlediğinizi anlık olarak paylaşabileceğiniz bir uygulama olduğunu söyliyelim.
Hive Social
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 104.30 MB
- Üretici Hive Social, Inc. (Apps)
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Twitter ve daha fazla uygulamanın bir arada bulunduğu uygulama Hive Social, son dönemlerin popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.
İnsanlarla bağlantı kurmak için son zamanların en popüler sosyal medya uygulamalarından birini tercih etmeniz gerekmekte. Çünkü insanlar çoğunlukla popüler sosyal medya uygulamalarına yönelmektedir.
Hive Social bu uygulamalar arasında son dönemlerde oldukça popülerlik kazanmış durumda. Öyle ki onbinlerce kişi tarafından kullanılıyor ve birçok uygulamanın özelliğini bir arada toplamış bir uygulama olması ile öne çıkıyor.
Hive Social indir
Anketler ve sorular hazırlayabileceğiniz uygulama aynı şekilde Twitter'ın son zamanlardaki en büyük rakiplerinden biridir. Hatta Elon Musk Twitter'ı satın almasından dolayı Mastodon ve Hive Social sosyal medya uygulamaları oldukça popüler oldu.
Kendi profilinizi kişiselleştirebileceğiniz uygulama birçok farklı renkte tema modu ile karşınıza gelmekte ve aynı zamanda Twitter'dan daha iyi bir sohbet özelliği sunmaktadır.
Hive Social indirdiğinizde diğer platformlarda dinleyebileceğiniz müzikleri anlık olarak gösterebileceğiniz ve insanlarla paylaşabileceğiniz bir sosyal medya uygulaması olduğunu anlayacaksınız. Siz de yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevrenizi genişletmek istiyorsanız Hive Social cihazınızı kurabilirsiniz.