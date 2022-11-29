Twitter alternatifi olan uygulama Hive Social, birçok kişinin son zamanlarda tercih ettiği uygulamalar arasında yer almaktadır.

Abdullah Yılmaz - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'ın yeni rakibi Hive Social, birçok kişi tarafından tercih edilen bir sosyal medya uygulaması olması ile karşımıza çıkıyor.

Hive Social İndir

Son gündemleri anında takip edebileceğiniz uygulama Hive Social son dönemlerin popüler uygulamaları arasında yer alıyor. Elon Musk'un Twitter'ı satın almasıyla birçok sorun yaşanmış durumda. Bu nedenle insanların bir kısmı Elon Musk'a karşı alternatif uygulamaları tercih etmekte. Hive Social'ın bir diğer rakibi ise Mastodon olarak geçiyor.

Diğer sosyal medya uygulamalarına benzer görsel, video ve metin paylaşma özelliği sunan Hive Social aynı zamanda birçok özellik de sunmaktadır.

Konu odaklı toplulukları oluşturabileceğiniz uygulama aynı zamanda 2019 yılında hayatımıza girmiş ama son dönemlerde popüler olmuştur.

Hive Social indirdiğinizde karşınıza çıkan bir diğer özellik ise konu odaklı takipler yaptığınızda anasayfada karşınıza istediğiniz konuların çıkmasıdır. Son olarak Hive Social diğer platformlara kıyasla hangi müzikleri dinlediğinizi anlık olarak paylaşabileceğiniz bir uygulama olduğunu söyliyelim.