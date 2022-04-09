Hızlı Hesaplama Makinesi, sürekli hesaplama işleri olan bilgisayar kullanıcılarının masaüstünde kullanabileceği pratik ve ücretsiz bir hesap makinesi programıdır.

Barış YANIK - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hızlı Hesaplama Makinesi, oldukça sade tasarımı ve pratik kullanımı ile ön plana çıkan bir hesap makinesi. Türk geliştirici Emre Çapan tarafından hazırlanan program üzerinde işlem yapmak çok kolay. Hesaplama yapmak istediğiniz rakamları 1. ve 2. boşluklara girerek sağdaki işlemlerden bir tanesi seçip ekranın alt kısmında bulunan boşlukta işlemin sonucunu görebiliyorsunuz. Pratik yapısı sayesinde kullanıcılar tarafından epey beğenilen uygulama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Hızlı Hesaplama Makinesi Özellikleri

Sık ve Sade Tasarım

Pratik Kullanım

Ufak Boyutlu

Tamamen Türk Yapımı

Hızlı İşlem Yapabilme

Windows'un standart hesap makinesi uygulaması kullanışsız geliyor yada kullanmayı sevmiyorsanız Hızlı Hesap Makinesi programını ücretsiz olarak indirip alternatif olarak denemenizi öneriyorum.

Toplama, çıkarma, bölme ve çarpam gibi temel 4 matematiksel işlemi hızlıca yapmanızı sağlayan programı kullanırken herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmediğim gibi, kullanırken oldukça eğlenebilirsiniz. Düzenli olarak yada ara ara hesap makinesi işlemleri yapmaya ihtiyaç duyuyorsanız programı sitemizden ücretsiz indirebilirsiniz.

Hızlı Hesaplama Makinesi İndir

Windows platformunda kullanıcılara sunulan Hızlı Hesaplama Makinesi ile bilgisayarınızda dört işlemi daha hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulama basit ve sade tasarımı ile oldukça kolay bir kullanıma sahip. Pratik bir kullanım sunan uygulama, tamamen Türk yapımı olarak karşımıza çıkıyor. Ufak boyutlu dosya yapısı ile birlikte yayınlanan uygulama, bilgisayarlarda fazla yerde kaplamıyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.