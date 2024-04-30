Kabuslarla dolu bir okul içerisinde uyanan öğretmeni canlandırdığınız Horror School Story, oyunculara atmosferik hikaye anlatımıyla birlikte hayatta kalma korku deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 13 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Horror School Story, terk edilmiş okuldaki öğretmeni canlandırdığımız sürükleyici bir korku oyunudur. Eskiden normal bir sanat okulu olarak faaliyet gösteren bu okulda, bir öğretmen olarak uyanıyor ve her yerin karanlık olduğu bu okulda hiçbir şeye anlam veremiyorsunuz.

Okulda ne olduğunu bulmak ve sırları çözmek istiyorsanız, odalarda saklı olan bulmacaları çözmeli ve yürek hoplatan korku unsurlarına karşı mücadele etmelisiniz. Atmosferik hikaye anlatımını aniden karşınıza çıkan korkunç yaratıklarla birleştiren Horror School Story, ürpertici ses tasarımıyla da oyuncular tarafından beğeniliyor.

Horror School Story İndir

Normal bir okul ve her şey yerli yerinde. Lakin kimse yok. Neden olduğunu bulmak için her odayı dolaşın, bulmacaları çözün ve hayatta kalmaya çalışın. Gerçekçi grafikler sayesinde psikolojik zorluklarla da yüzleşeceksiniz.

Grafik ve oynanış açısından piyasadaki yakın türlerle benzerliği olan bu oyun, tatmin edici bir deneyim sunmaktadır. Vakit geçirmek ve oyunun ne atmosferik hikayesini öğrenmek için kesinlikle denenebilir bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.

Siz de Horror School Story indirin ve terk edilmiş okul içerisindeki bulmacaları çözerek hayatta kalmaya çalışın.

Horror School Story Sistem Gereksinimleri