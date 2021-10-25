House Designer Fix & Flip APK, ev tasarımı oyunu. Ev iç tasarım APK Android oyunu arayanlara tavsiyemizdir.

Erkan Calp - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

House Designer Fix & Flip APK Android cihazlarda ücretsiz oynanabilen ev tasarlama oyunu arayanlara tavsiyemizdir. Ev tasarımları ile ilgilenenler, Ev tasarımı oyunu ev iç tasarım APK arayanlar için House Designer en iyi Android oyunlardan biri. House Designer APK indir, Google Play yüklü olmayan Android telefonlar için alternatiftir.

House Designer Fix Flip APK İndir

House Designer Fix Flip APK, tüm ev tasarımı fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz eğlenceli bir ev yenileme simülatörü oyunu. İç tasarımı sever misiniz? House Designer’da bir ev satın alabilir ve ev tasarımına ilişkin deneyler yapabilir ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Ev mobilyaları, yataklar, sandalyeler, masalar, banyo ve mutfak mobilyaları, boya ve diğer dekor öğelerinden oluşan birçok seçenek bulunuyor. İç mimar olarak becerilerinizi geliştirin ve inanılmaz yeteneklerinizi geliştirin.

House Designer’da kendinizi bir bahçe tasarımcısı olarak bulabilirsiniz. Bahçenize yerleştirilen dekor öğeleri ve mobilyaların konforuyla birleşerek arka bahçenizde uyum ve güzellik oluşturun. Bir çim biçme makinesi ve tırmık kullanarak çimlerinize özen gösterin. Bahçenize çiçek dikin ve egzotik bitkilerle hamak koyun. Bir pergola kurun, içine rahat sandalyeler yerleştirin veya havuz çevresine fayans döşeyin ve şezlongları yerleştirin. Her şey sizin elinizde. Tüm bahçeyi hayal gücünüze göre planlayın. Arka bahçe tasarımı bahçenizi rahat, güzel ve en önemlisi özgün ve benzersiz hale getirebilir.

Yıkılmış evler satın alın, onarın ve tasarımlarını geliştirin. Evlere ikinci bir hayat verin ve içinde yaşayın ya da karla satın. Evleri ve diğer ilginç yerleri temizlemek ve tasarlamak için görevleri gerçekleştirin.