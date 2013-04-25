Hungry Shark Evolution APK, android telefonlarda ücretsiz oynanabilen popüler köpek balığı hayatta kalma oyunudur.

Can Çevrim - 50 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hungry Shark Evolution APK, Discovery Channel'da yayınlanan Shark Week'in resmi oyunu. Köpek balıklarıyla su altı dünyasını keşfe çıktığınız, tehlikelerle boğuştuğunuz hayatta kalma türünde Android oyunu Hungry Shark APK grafikleriyle de dikkat çekiyor.

Aksiyon dolu bir oyun olan Hungry Shark Evolution'da amacınız hile yapmadan köpek balığının kontrolünü alarak en uzun süre hayatta kalmaya çalışmak. Mükemmel üç boyutlu efektler ve aksiyon dolu bir oyun sizleri bekliyor. Deniz altında geçireceğiniz bu heyecan dolu oyunda küçük balıkları yiyerek, aşama kaydettikçe 10 tonluk bir beyaz köpek balığının kontrolünü bile elinize alabilirsiniz.

Hungry Shark Evolution APK İndir

Lezzetli deniz yaratıkları, yüzücüler, kaplumbağalar ve balıkçıları yiyerek besleneceğiniz Hungry Shark Evolution APK'da ne kadar çok beslenirseniz o kadar çok gelişeceksiniz. Tabii bunları yaparken denizlerin tek saldırganı siz değilsiniz. Size saldıran düşman köpek balıkları, denizde bulunan mayınlar, denizaltılar ve denizin derinliklerine indikçe karşınıza çıkan garip yaratıklarda size zarar vermeye çalışacak.

Bölümleri tamamlayın, madeni paralar ve mücevherler kazanmak için gizli hazineleri bulun. Topladığınız paralar ve mücevherler ile özel yeteneklerinizi geliştirin ve yönetimini elinize almak istediğiniz denizin diğer vahşi köpek balıklarını açtırın. Hungry Shark Evolution ile eğlenceli ve bir o kadar aksiyon dolu maceralar sizleri bekliyor.

Hungry Shark Evolution Özellikleri

Tom Golden tarafından Discovery Channel’da oluşturulan ve köpek balığı tabanlı programlamayı içeren yıllık, haftalık TV programı olan Shark Week’in resmi oyunu.

Çok aç köpek balıklarının kontrolünü elinize alın ve çılgın okyanus saldırısına geçin, yolunuza çıkan her şeyi ve herkesi yiyerek mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalın.Güzel sualtı dünyasını keşfedin ve beyaz köpek balığı, dev köpekbalığı türü megalodon gibi ikonik köpek balıklarını geliştirin. Bu aksiyon-adrenalin yüklü su macerasında şunları yapabilirsiniz:

Bir düzineden fazla benzersiz köpek balığı ve diğer harika canlıların kilidini açın.

Dalgaların hem üstündeki hem de altındaki açık dünyayı keşfedin.

Çarpıcı üç boyutlu grafikler ve ses efektlerinin keyfini çıkarın.

Derinlerdeki gizemli yaratıkları keşfedin ve yok edin.

Bebek köpek balıkları toplayın ve yırtıcı güçlerini artırın.

Lazerler, jetpack’ler, şapkalar gibi harika aksesuarlar kuşanın.

Batık bonus objelerini bulup toplayın.

Bir sürü zorlu göreve dalın.

Daha uzun süre hayatta kalmak ve daha yüksek puan almak için altın saldırıyı etkinleştirin.

Düzenli oyun içi etkinliklere katılın ve sınırlı sayıdaki ödülü kazanın.

Sezgisel dokunma veya eğme kontrolleriyle saldırın.

Nerede olursanız olun internetsiz oynayın - WiFi gerekmez!

İlerleyişinizi Android cihazlar arasında kolayca senkronize eder.