Hyper Light Drifter'ın devamı geliyor! Hyper Light Breaker ile 3 boyutlu bir maceraya hazır olun.

Kemal Tavus - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Heart Machine tarafından geliştirilen ve Gearbox Publishing tarafından yayınlanan Hyper Light Breaker 2024 yılında çıkış yapacak. Aksiyon ve rol yapma türlerini birleştiren bir yapım. Oyun, Hyper Light Drifter'ın devamı niteliğindedir ve 3D açık dünya ortamında geçiyor.

Hyper Light Drifter'a göre çok daha iyi gözüken Hyper Light Breaker grafiksel anlamda çok daha geniş bir kitlenin ilgisini çekecek gibi gözüküyor. Hyper Light Breaker’da bizleri epey geniş bir dünya bekliyor. Keşfedilecek pek çok şeyin olduğu bu oyunda oynanış ve animasyonlar ise göz alıyor.

Hyper Light Breaker İndir

Henüz Hyper Light Breaker indirilmeye açılmadı ancak oyunun Steam sayfasını ziyaret ederek oyunu istek listenize alabilirsiniz. Takip et seçeneğine tıklayarak oyun ile alakalı gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Hyper Light Breaker Sistem Gereksinimleri

Henüz Hyper Light Breaker sistem gereksinimleri açıklanmadı.