Ekrana dokunarak para kazandığınız Idle Racer APK'da, aracınızı özelleştirin ve yarışlara katılın.

Berkcan Aktürk - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi aracınızı oluşturarak rakiplerle yarıştığınız Idle Racer APK'da, ekrana hızlı dokunarak aracınızı özelleştirin ve her yarıştan sonra parçalarını yenileyin. Evet, oyunun ilk başında sadece demirden bir arabayla karşılaşacaksınız. Bu arabayı daha iyi bir seviyeye çıkartmak için tek yapmanız gereken ekrana durmadan dokunmak olacaktır. Ekrana ne kadar fazla dokunursanız o oranda para kazanacaksınız ve aracınızı özelleştirebileceksiniz.

İlk seviyede daha hiç yarışmadığınız için çok az paranız ve kötü bir aracınız olacaktır. Ne kadar fazla ekrana dokunursanız o kadar fazla para alacaksınız. Bunu unutmadan yarışlara katılın ve her yarıştan aldığınız paralarla yeni araçlar satın alın.

Idle Racer APK İndir

Oyunun özelleştirme anında ekranın altında kare bloklar göreceksiniz ve bunların içerisindeki parçaları satın almanız gerekecek. Her özelleştirme seansında paranız kadar parça satın alarak, yeni yarış için oyuna başlayabilirsiniz.

Idle oyunları arasında yer alan Idle Racer APK'yı indirerek, siz de kendi aracınızı oluşturabilir ve rakiplerinizle yarışabilirsiniz. Bu tarz oyunlar, oyunculara farklı bir deneyim sunmak için geliştiriliyor. Bu yüzden gördüğünüz saçmalıklara aldırış etmeden eğlencenize bakabilirsiniz.

Idle Racer APK'da, sadece araçlarınızın performansını artırmakla kalmayıp, görünüşlerini de özelleştirebilirsiniz. Farklı renkler, görünümleri veya istediğiniz aksesuarları takarak oyunun tadını çıkarabilirsiniz.

Idle Racer APK Özellikleri