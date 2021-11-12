iGun Pro APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanan silah oyunu. iGun Pro, en iyi silah oyunları arasında.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

iGun Pro APK, mobilde en çok oynanan silah oyunları arasında. Dünya genelinde 55 milyondan fazla indirilen silah oyunu iGun Pro, tüm zamanların en çok indirilen 500 oyunundan biri. 390’den fazla her hafta yenilenen silah seçeneğiyle en iyi silah simülatörü - simülasyonu oyunu. İnternetsiz silah oyunu iGun Pro APK indir seçeneğiyle sizlerle.

iGun Pro APK İndir

En çok indirilip oynanan silah oyunlarından iGun Pro, silahları hemen denemenize izin veren öğrenilmesi kolay bir arayüze sahip hem hareket bulanıklığı hem de duman içeren ultra gerçekçi bir silah simülasyonu. iGun Pro’da 390’dan fazla silah içeriyor ki; bu kadar fazla silah seçeneği başka hiçbir silah oyununda yok. Oyunda yer alan tüm ateşli silahların teknik özelikleri, geçmişi, kullanımı ve istatistiklerini içeren devasa bir kitaplık bulunuyor. Geri tepme, hareket bulanıklığı, ağır çekim ile en iyi atış deneyimini yaşayın. Dış görünüm paketleri ile silahlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Piyade tüfekleri, pompalı tüfekler, tabancalar, keskin nişancı silahları, roket güdümlü el bombaları, makineli tüfekler, mini tabanca ve eski antika silahlar dahil çok çeşitli silahlar gerçeğiyle birebir tek dokunuş uzağınızda. Minigun, Gatling Gun, RPG, AK 47, M16, Glock 17, MK-19… Yüzlerce silahtan oluşan büyük bir seçim… En sevdiğiniz silah yok mu? Facebook sayfasından bildirimde bulunabilirsiniz.