Silah Oyunları APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir atış poligonu simülatörüdür. İnternetsiz silah oyunları arayanlara tavsiyedir.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Silah Oyunları APK arayan mobil oyunculara tavsiye edeceğim atış poligonu deneyimi yaşatan gerçekçi bir simülatör. Milyonlarca oyuncusu olan Guns, internetsiz silah oyunları arayanlara önerilir.

Silah Oyunları APK İndir

Tabancalar, av tüfekleri, alt makineli tüfekler, saldırı tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfekler, el bombaları, bıçaklar dahil olmak üzere en popüler silahları ve bunların bilgilerini içeren gerçeğe yakın bir simülasyon oyunu bizlerle. Mobilde en çok oynanan silah oyunlarından Guns APK olarak Android telefonlara indirilebiliyor. Silah oyunları oynaması ücretsizdir.

Silah Oyunları Oyna

Gerçek silahla ateş etme deneyimi yaşatan simülasyon oyunları arasında Guns. Bıçaklar ve tabancalarda yarı makineli ve tam otomatik tüfeklere, makineli silahlardan sniper silahlarına bombalardan roketatarlara birçok silahı içeren bir Android oyunu. Zamanının en iyi grafiklerine sahip silah oyununda karşınıza öncelikle silahlar çıkarılıyor, akabinde hedef tahtalarına nişan almanız isteniyor. Silahlar hakkında bilgi de edinebiliyorsunuz. Dilediğiniz silahı seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Silahların modellemelerinin ve tepkimelerinin etkileyici olduğunu da ekleyelim.

Gerçekçi atış poligonu simülatörü arayanlar için Guns, en iyi mobil oyunlardan biri. Simülasyon oyunu, yaralanma veya ölüm endişesi olmadan gerçekçi atış poligonu deneyimi sunar. Çok çeşitli kategoriler üzerinden belirli ateşli silahlar hakkında bilgi verir. Gücü hissedin ve tabanca, pompalı tüfek, alev püskürtücü ve daha fazlasını ateşlemenin nasıl bir şey olduğunu deneyimleyin. Guns, size çeşitli silah eğitimi veren tek uygulamadır. Savaş becerilerinizi geliştirmek için el bombası ve bıçak gibi silahlar arasından seçim yapın.