Infinite Lagrange ile uzayın derinliklerini keşfedeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyun dünyasının ünlü isimlerinden olan NetEase Games şu sıralar Infinite Lagrange isimli oyunu ile geniş kitlelere ulaşıyor. Steam üzerinde bilgisayar platformu için lansmana çıkan ve oynaması ücretsiz olan Infinite Lagrange aynı zamanda Android platformu için Google Play üzerinde de lansmana çıktı. Strateji ve simülasyon oyunları arasında yer alan yapımda oyuncular uzayın derinliklerini keşfedecek ve aksiyon dolu anlar yaşayacaklar. Türkçe dahil 9 farklı dil desteğinin yer aldığı oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Başarılı grafik açıları ile oyunculara gerilim dolu bir uzay atmosferi sunan oyun kitlesini artırmaya devam ediyor.

Infinite Lagrange Özellikleri

Gerçek zamanlı oynanış,

Türkçe dahil 9 farklı dil desteği,

Kaliteli grafik açıları,

Çarpıcı ses efektleri,

Oynaması ücretsiz,

Zengin içerik yapısı,

Oyuncuları uzayın derinliklerine götüren ve çeşitli savaşlara dahil eden Infinite Lagrange, hem keşfetmeye dayalı hem de savaşmaya dayalı bir evrene ev sahipliği yapıyor. Oyunculara karşı çevrimiçi PvP savaşları sunan başarılı yapım, ana ve yan görevler ile oyunculara çeşitli alanları deneyimleme fırsatı veriyor. Çeşitli zorluklara sahip olan Infinite Lagrange özelleştirilmiş silah sistemi ile birlikte oyunculara kendi filolarını da kurma ve yönetme fırsatı veriyor. Android ve Windows platformunda kitlesini artırmaya devam eden oyun, olumlu geri bildirimler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Infinite Lagrange İndir

Oyunun Android sürümünü Google Play üzerinden, Windows sürümünü ise Steam üzerinden ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.

Infinite Lagrange Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Intel Core i3 equivalent

Bellek: 2048 MB RAM

Ekran Kartı: 128MB Video Card (DirectX 10 capabilities)

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 1024 MB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Internet connection required

Infinite Lagrange Önerilen Sistem Gereksinimleri