İÜ AUZEF uygulamasıyla Android cihazlarınızdan ders notlarını ve kitapları indirerek sınavlara hazırlanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İÜ AUZEF uygulamasıyla Android cihazlarınızdan ders notlarını ve kitapları indirerek sınavlara hazırlanabilirsiniz. Uygulama sayesinde öğrenciler ders notlarına diledikleri zaman ulaşabilecekler.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğrencilere yönelik geliştirilen uygulamada, öğrencilerin sınavlara daha kolay çalışabilmeleri için ders notlarına erişme imkanı sunuluyor. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra kitapları kolayca indirebileceğiniz uygulamada, bu kitapları internet bağlantısı olmasa da kullanabiliyorsunuz.

Kitaplara gelen güncellemelerden de anında haberdar olabileceğiniz İÜ AUZEF uygulamasında, indirdiğiniz kitaplarda çalıştığınız sayfaları unutmamak için kısa erişim yolları da tanımlayabiliyorsunuz. Uygulamada bunlara ek olarak, kitapları favorilere ekleme, kütüphanem, notlarım gibi özellikler de bulunuyor. İstanbul Üniversitesi’nde açık veya uzaktan eğitim bölümlerinden birinde okuyorsanız İÜ AUZEF uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.