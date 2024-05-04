Jump Ship ile mürettebatınızı toplayın ve bu FPS oyununun tadını çıkarmaya başlayın.

Kemal Tavus - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Jump Ship dört oyuncuya kadar destekleyen co-op odaklı bir FPS oyunudur. Keepsake Games tarafından yayınlanan ve geliştirilen bu oyun 2024 yılı içerisinde çıkış yapacak. Oyun uzay gemisinin mürettebatı olarak başlayıp gezegen keşifleri ve uzay yürüyüşlerine geçiş yapmanıza olanak tanır. Bu süreçte hem yerde hem de uzayda yoğun savaşlara girebilir, geminizi sürekli olarak yükseltip tamir edebilirsiniz. Oyun erken erişim olarak çıkış yapacak ve geliştirme süreci boyunca topluluk geri bildirimlerini dikkate alarak oyunun genel yapısı şekillenecek.

Jump Ship; gemiyi yönetme, onarım yapma, yükseltme ve çeşitli savaş senaryolarıyla başa çıkma görevlerini üstlenebilir. Uzayda kaynak toplama ve savunma güçlendirmek gibi aktiviteler de oyunculara sunulur. Her görev farklıdır ve rastgele unsurlar içerir. Bu da her oyun deneyimini benzersiz kılar. Oyun tek başına veya arkadaşlarınızla oynanabilir ancak oyunun co-op kısmı özellikle vurgulanmaktadır. Tek başınıza bu oyunu oynamak o kadar da eğlenceli olmayacaktır.

Jump Ship İndir

Siz de hemen Jump Ship indirin ve arkadaşlarınızla birlikte bu co-op maceraya dalış yapın.

Jump Ship Sistem Gereksinimleri