Just Rally 3 APK, kendi ralli aracınızı oluşturup yarışlara katılabileceğiniz ücretsiz bir Android yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 50 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mükemmel grafiklerde ralli deneyimi yaşamak istiyorsanız, Just Rally 3 APK aradığınız tüm hazzı ücretsiz bir şekilde sunuyor. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu ralli yarış oyunu, gerçekçi pistlere ve araçlara ev sahipliği yapmaktadır.

Her koşulda aracınızı sürün ve en zorlu pistlerde birinci olmaya çalışın. Sadece pistler değil, aynı zamanda oyundaki dinamik hava koşulları da zorlayıcı olmaktadır. Fırtına, sis, yağmur ve kar gibi çeşitli hava koşullarında eşsiz yarışlara imza atabilirsiniz.

Just Rally 3 APK, kendi aracınızı özelleştirmenize de olanak tanıyor. Araba parçalarını geliştirin, daha performanslı hale getirin ve yol tutuşundan hıza kadar nihai performansa ulaştırın.

Just Rally 3 APK İndir

Basit kontrolleri kullanıcılara sunan Just Rally 3: World Tour, her ne kadar oynanış açısından gerçekçi bir yapıda olsa da basit kontrollerle ön plana çıkmaktadır. Ekranın sol tarafında bulunan sol ve sağ yön tuşlarıyla aracınızı kontrol edebilir ve sağdaki tuşlarla da gaz ve freni ayarlayabilirsiniz.

Oyundaki kamera açısınızı istediğiniz gibi özelleştirebilir ve hem aracın içerisinden hem de dışından rahatlıkla ralli aracınızı sürebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra bu oyunu VR gözlüğünüzle oynayabilir ve sanal gerçeklikte sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Just Rally 3, oyunculara oyuna alışması için bir serbest alan sunmaktadır. Bu mod içerisinde eğitime girebilir ve sürüş becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Siz de Just Rally 3 APK indirin ve çeşitli parkurlarda özelleştirdiğiniz ralli aracınızla birlikte yarışın!