Benzersiz bir tecrübe sunan Kenshi, son dönemde adından sıklıkla söz ettiren bir hayatta kalma oyunudur. Hemen Kenshi indirin ve bu tecrübeyi deneyimleyin.

Kemal Tavus - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lo-Fi Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma oyunudur. 2018 yılında piyasaya çıkan Kenshi, o günden bu güne kadar oyuncuları peşinden sürüklemiştir. Detaylı oynanışı ile oyuncularını uzun süre oyunda tutan Kenshi, RPG öğelerinin bulunduğu, sandbox yapısına sahip bir hayatta kalma oyunudur.

Kenshi’de kendi hikayenizi adeta kendiniz yazıyorsunuz. Sizlere özgür bir dünya sunan Kenshi’de keşfedilmeyi bekleyen pek çok bölge var. İlgi çekici bir dünyaya sahip olan Kenshi’de bol bol zaman geçirebilirsiniz.

Kenshi’nin karakter yaratma ekranı oldukça keyiflidir. Kenshi’de kendinize uygun bir karakter yaratabilirsiniz. Rol yapma mekanikleri epey keyifli olan Kenshi’de arkadaşlarınız ile birlikte eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Kenshi’de ekenomi ve savaş gibi şeyler olsa da bu yapım özünde bir hayatta kalma oyunudur. Oyuncular açlık, susuzluk, yaralanma ve diğer zorluklarla başa çıkmalıdır. Savaşlara girerek ve diğer oyuncularla ticaret yaparak hayatta mücadelenizi sürdürebilirsiniz.

Kenshi İndir

Haydi Kenshi indirin ve bu kompleks hayatta kalma oyununu deneyimleyin. Saatlerinizi geçirebileceğiniz bu oyunda kendi hikayenizi yazın ve rol yapmanın keyfine varın.

Kenshi Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows

: 64-bit Windows İşlemci : Dual-core 64-bit

: Dual-core 64-bit Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : Pixel shader 5.0 destekleyen bir kart

: Pixel shader 5.0 destekleyen bir kart DirectX : 11

: 11 Depolama: 14 GB