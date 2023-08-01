Kenshi
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14000.00 MB
- Üretici Lo-Fi Games
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Benzersiz bir tecrübe sunan Kenshi, son dönemde adından sıklıkla söz ettiren bir hayatta kalma oyunudur. Hemen Kenshi indirin ve bu tecrübeyi deneyimleyin.
Lo-Fi Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma oyunudur. 2018 yılında piyasaya çıkan Kenshi, o günden bu güne kadar oyuncuları peşinden sürüklemiştir. Detaylı oynanışı ile oyuncularını uzun süre oyunda tutan Kenshi, RPG öğelerinin bulunduğu, sandbox yapısına sahip bir hayatta kalma oyunudur.
Kenshi’de kendi hikayenizi adeta kendiniz yazıyorsunuz. Sizlere özgür bir dünya sunan Kenshi’de keşfedilmeyi bekleyen pek çok bölge var. İlgi çekici bir dünyaya sahip olan Kenshi’de bol bol zaman geçirebilirsiniz.
Kenshi’nin karakter yaratma ekranı oldukça keyiflidir. Kenshi’de kendinize uygun bir karakter yaratabilirsiniz. Rol yapma mekanikleri epey keyifli olan Kenshi’de arkadaşlarınız ile birlikte eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.
Kenshi’de ekenomi ve savaş gibi şeyler olsa da bu yapım özünde bir hayatta kalma oyunudur. Oyuncular açlık, susuzluk, yaralanma ve diğer zorluklarla başa çıkmalıdır. Savaşlara girerek ve diğer oyuncularla ticaret yaparak hayatta mücadelenizi sürdürebilirsiniz.
Kenshi İndir
Haydi Kenshi indirin ve bu kompleks hayatta kalma oyununu deneyimleyin. Saatlerinizi geçirebileceğiniz bu oyunda kendi hikayenizi yazın ve rol yapmanın keyfine varın.
Kenshi Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows
- İşlemci: Dual-core 64-bit
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Pixel shader 5.0 destekleyen bir kart
- DirectX: 11
- Depolama: 14 GB
Rol yapma mekanikleri keyifli
Aşırı kompleks oyun yapısı
Karakter yaratma ekranı keyifli
Uzun süreli oynanış
Grafikler çağın biraz gerisinde
Bazı teknik sıkıntılar yaşamanız mümkün