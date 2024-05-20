Fasulye olarak oynadığımız ve diğer fasulyeleri katlettiğimiz bir aksiyon ve macera oyunu olan Killer Bean’i hemen indirin ve oynamaya başlayın.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Killer Bean Studios LLC tarafından geliştirilen ve yayınlanan Killer Bean’in çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2024 yılı içerisinde gelmesi planlanıyor. Oldukça sıra dışı bir görselliğe sahip olan bu oyunda katil bir fasulyeyi yönetiyoruz. Evet fasulye. Diğer düşman fasulyeleri öldürmekle görevli olduğumuz bu oyunda amacımız çok net.

Oldukça absürt bir oyun olan Killer Bean mekaniksel açıdan son derece sağlam bir oyun gibi gözüküyor. Aksiyon dozu oldukça yerinde olan Killer Bean açık dünyaya sahip bir TPS oyunu. Roguelike mekaniklerinin de bulunduğu bu oyunda oldukça keyifli vakit geçireceğiz gibi gözüküyor.

Aksiyon, roguelike ve açık dünyayı çok iyi bir şekilde birleştiren ve oldukça muzip karakter tasarımları ile ilgileri üzerine çeken Killer Bean eminiz ki pek çok kişinin ilgisini çekmiştir. Açık dünyada geçen bir aksiyon oyunu arayışındaysanız Killer Bean tam size göre bir yapım.

Killer Bean İndir

Killer Bean indirilmeye henüz açık değil. Çıkış tarihi ile alakalı henüz bir bilgi verilmedi. Killer Bean’in Steam sayfasını ziyaret ederek siz de bu oyunu istek listenize ekleyebilir ve oyuna olan ilginizi gösterebilirsiniz.

Killer Bean Sistem Gereksinimleri