Kingdom Ascension, aksiyon dolu savaşlar yapacağınız kapsamlı bir strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi krallığınızı yönettiğiniz Kingdom Ascension, ortaçağ temalı bir strateji oyunudur. Kendinizi lord ilan edin ve bölgenizi seçin. Sıfırdan bir krallık oluşturacağınızı unutmadan, her şeyin ilk adımını doğru bir şekilde atmalısınız. Askerler eğitin, bina inşa edin ve kaynak toplayın.

İşgallere karşı koymak veya farklı kaleleri fethetmek istiyorsanız, özel bir ordu yaratmalısınız. Farklı özelliklere sahip askerleri işe almalı, yeni askerler yetiştirmeli ve savaş alanında en iyi stratejiyi oluşturmalısınız.

Kingdom Ascension İndir

Kapsamlı bir strateji oyunu olan Kingdom Ascension, savaşlardaki asker yerleştirme kombinasyonlarına da önem vermektedir. Güçlü bir strateji savaşı kazandırabilir. Bu nedenle, en iyi ihtimali düşünmeli ve doğru yerleşim yapmalısınız.

Bölgenizi oluşturun, geliştirin ve yeni bölgeler fethedin. Etrafınızda bulunan ıssız ormanları keşfetmek istiyorsanız, asker gönderebilir ve bilinmeyen kara parçalarını himayeniz altına alabilirsiniz. Tabii ki, yeni yerlerin kilidini açmak size kaynak açısından pahalıya patlayabilir.

Eğer strateji oyunlarından hoşlanıyorsanız, Kingdom Ascension indirin ve kendi krallığınızı en üst seviyelere kadar taşıyın!

Kingdom Ascension Sistem Gereksinimleri