Kingdom Ascension
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici RainRingStudio
-
Kingdom Ascension, aksiyon dolu savaşlar yapacağınız kapsamlı bir strateji oyunudur.
Kendi krallığınızı yönettiğiniz Kingdom Ascension, ortaçağ temalı bir strateji oyunudur. Kendinizi lord ilan edin ve bölgenizi seçin. Sıfırdan bir krallık oluşturacağınızı unutmadan, her şeyin ilk adımını doğru bir şekilde atmalısınız. Askerler eğitin, bina inşa edin ve kaynak toplayın.
İşgallere karşı koymak veya farklı kaleleri fethetmek istiyorsanız, özel bir ordu yaratmalısınız. Farklı özelliklere sahip askerleri işe almalı, yeni askerler yetiştirmeli ve savaş alanında en iyi stratejiyi oluşturmalısınız.
En İyi RTS (Strateji) Oyunları
RTS oyunları ile içli dışlı olanların bayılacağı bir liste ile karşınızdayız. Yazımıza göz atın ve en iyi strateji oyunlarını keşfedin.
Kingdom Ascension İndir
Kapsamlı bir strateji oyunu olan Kingdom Ascension, savaşlardaki asker yerleştirme kombinasyonlarına da önem vermektedir. Güçlü bir strateji savaşı kazandırabilir. Bu nedenle, en iyi ihtimali düşünmeli ve doğru yerleşim yapmalısınız.
Bölgenizi oluşturun, geliştirin ve yeni bölgeler fethedin. Etrafınızda bulunan ıssız ormanları keşfetmek istiyorsanız, asker gönderebilir ve bilinmeyen kara parçalarını himayeniz altına alabilirsiniz. Tabii ki, yeni yerlerin kilidini açmak size kaynak açısından pahalıya patlayabilir.
Eğer strateji oyunlarından hoşlanıyorsanız, Kingdom Ascension indirin ve kendi krallığınızı en üst seviyelere kadar taşıyın!
Kingdom Ascension Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel® Core™ i7-6700K | AMD® Ryzen™ 5 2600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 970 (4 GB) | AMD® Radeon™ RX 480 (8 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan