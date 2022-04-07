Mutfak ve banyo tasarımı için kolay kullanım imkanı sağlayan tasarım programı.

Yeşim Halıcı - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobilya, mutfak ve banyo tasarlama yazılımı Kitchen Draw alanının en çok tercih edilen yazılımlarından.Tasarımcıların yanı sıra mimarlar tarafından da kullanılan Kitchen Draw, kullanıcılara titiz bir şekilde mobilya, mutfak ve banyo tasarlama fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulama, Windows platformu üzerinde kullanılmaya devam ediliyor. Birbirinden farklı tasarımları hızlı bir şekilde yapma fırsatı veren yazılım, 2D görüntülemenin yanı sıra, titiz bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Program özellikle mutfak ve banyo tasarımı için kolaylaştırılmış araçlara ve yardım içeriklerine sahip. Kitchen Draw ile beraber inecek kataloglar, tasarım aşamasında size yardımcı olacaktır. Masa, sandalye gibi objeler içeren kataloglarla tasarımı son haline getirmek kolaylaşıyor. Özellikle az bilgisayar deneyimi olan imalatçılar tarafından tercih edilen Kitchen Draw, tasarım aşamasında kullanıcıyı yormuyor.

Kitchen Draw Özellikleri

Hızlı tasarım ve sunum

90'dan fazla kapak modeli ile çalışma

Tek tuşla projeye taç, baza, ışık bandı ve tezgah ekleme

Özel banyo modülleri ve aksesuarları

Bütün modül ve aksesuarların en boy ve genişlik ölçülerini tek tuşla değiştirme

Tek tuşla fayans ve seramikleri projeye yerleştirme

Projeyi fiyatlandırabilme ve teklif ormatında alma

"Serbest çizim" ve 3D nesneler sayesinde sınırsız tasarım

İstenilen şekilde duvar tasarımı açılı duvar, kolon ve kiriş çizme

Plan görüntüsü veya 2D görünütüde ölçülendirme

Gerçekci fotoğraf, perspektif, 2D, renkli veya siyah/beyaz görüntü alma

Dolap kapaklarını açıp kapatma

Tasarımın her aşamasında modül, kapak modeli, renk doku değiştirme

Aynı tasarımda birden fazla kapak modeli, renk ve doku kullanma

Animasyon veya klavye ile proje içerisinde serbest dolaşım

Üretim için kesim listesi, üretici için malzeme listesi

Satış ve maliyet fiyatını metrekare, metretül ve modüler alma

Optimizasyon programlarına veri(data) transfer imkanı

Ölçülendirmeyi otomatik olarak yapma

Açılı köşe modüllerinde açı ölçüsü alma

Projeyi e-posta olarak atma

Fare hareketiyle projeye farklı açılardan bakma

Mouse hareketiyle zoom ( uzaklaştırma / yakınlaştırma) kabiliyeti

3D DXF dosya alma, alınan nesneleri kütüphaneye ekleme ve ölçülerini değiştirme

Opsiyonel mobilya, ray dolap, ofis ve vitrifiye kataloğu

Vitrifiye, lavabo, batarya vb. DXF ve DWG formatında kütüphaneye ekleme

Fayans ve seramikleri "JPG" ve "BMP" formatında kütüphaneye ekleme

Kitchen Draw İndir

Kullanımı kolay bir yazılım olarak karşımıza çıkan Kitchen Draw, İngilizce dil seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıktı. Kullanıcılar uygulama sayesinde pek çok mobilya, banyo ve mutfak tasarımını kolayca çizebiliyorlar. Dileyen Windows kullanıcıları uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.