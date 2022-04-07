Kitchen Draw
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 276,664
- DOSYA BOYUTU 24.40 MB
- Üretici Kitchendraw
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Mutfak ve banyo tasarımı için kolay kullanım imkanı sağlayan tasarım programı.
Mobilya, mutfak ve banyo tasarlama yazılımı Kitchen Draw alanının en çok tercih edilen yazılımlarından.Tasarımcıların yanı sıra mimarlar tarafından da kullanılan Kitchen Draw, kullanıcılara titiz bir şekilde mobilya, mutfak ve banyo tasarlama fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulama, Windows platformu üzerinde kullanılmaya devam ediliyor. Birbirinden farklı tasarımları hızlı bir şekilde yapma fırsatı veren yazılım, 2D görüntülemenin yanı sıra, titiz bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.
Program özellikle mutfak ve banyo tasarımı için kolaylaştırılmış araçlara ve yardım içeriklerine sahip. Kitchen Draw ile beraber inecek kataloglar, tasarım aşamasında size yardımcı olacaktır. Masa, sandalye gibi objeler içeren kataloglarla tasarımı son haline getirmek kolaylaşıyor. Özellikle az bilgisayar deneyimi olan imalatçılar tarafından tercih edilen Kitchen Draw, tasarım aşamasında kullanıcıyı yormuyor.
Kitchen Draw Özellikleri
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Hızlı tasarım ve sunum
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90'dan fazla kapak modeli ile çalışma
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Tek tuşla projeye taç, baza, ışık bandı ve tezgah ekleme
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Özel banyo modülleri ve aksesuarları
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Bütün modül ve aksesuarların en boy ve genişlik ölçülerini tek tuşla değiştirme
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Tek tuşla fayans ve seramikleri projeye yerleştirme
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Projeyi fiyatlandırabilme ve teklif ormatında alma
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"Serbest çizim" ve 3D nesneler sayesinde sınırsız tasarım
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İstenilen şekilde duvar tasarımı açılı duvar, kolon ve kiriş çizme
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Plan görüntüsü veya 2D görünütüde ölçülendirme
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Gerçekci fotoğraf, perspektif, 2D, renkli veya siyah/beyaz görüntü alma
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Dolap kapaklarını açıp kapatma
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Tasarımın her aşamasında modül, kapak modeli, renk doku değiştirme
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Aynı tasarımda birden fazla kapak modeli, renk ve doku kullanma
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Animasyon veya klavye ile proje içerisinde serbest dolaşım
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Üretim için kesim listesi, üretici için malzeme listesi
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Satış ve maliyet fiyatını metrekare, metretül ve modüler alma
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Optimizasyon programlarına veri(data) transfer imkanı
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Ölçülendirmeyi otomatik olarak yapma
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Açılı köşe modüllerinde açı ölçüsü alma
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Projeyi e-posta olarak atma
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Fare hareketiyle projeye farklı açılardan bakma
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Mouse hareketiyle zoom ( uzaklaştırma / yakınlaştırma) kabiliyeti
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3D DXF dosya alma, alınan nesneleri kütüphaneye ekleme ve ölçülerini değiştirme
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Opsiyonel mobilya, ray dolap, ofis ve vitrifiye kataloğu
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Vitrifiye, lavabo, batarya vb. DXF ve DWG formatında kütüphaneye ekleme
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Fayans ve seramikleri "JPG" ve "BMP" formatında kütüphaneye ekleme
Kitchen Draw İndir
Kullanımı kolay bir yazılım olarak karşımıza çıkan Kitchen Draw, İngilizce dil seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıktı. Kullanıcılar uygulama sayesinde pek çok mobilya, banyo ve mutfak tasarımını kolayca çizebiliyorlar. Dileyen Windows kullanıcıları uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.