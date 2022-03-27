SambaPOS kafe, bar, restoran gibi işletmeler için hazırlanmış açık kaynak bir otomasyon yazılımı.

Yeşim Halıcı - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kafe, bar, restoran gibi işletmelerin satış ve adisyon takibi için hazırlanan SambaPOS, açık kaynak bir proje olduğu için tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Dokunmatik ekran cihazlarla tam uyumlu çalışabilen SambaPos işletmelerin satış aşamasında ihtiyaç duydukları her detayı içeriyor.



Programın kullanışlı ve kişiselleştirilebilir bir arayüzü bulunuyor. Bu arayüzden tüm tahsilatlarınızı tek bir ekran yaparak, yetki dahilinde iskonto uygulayabilirsiniz. Hesabı 2-3 kişiye bölmek, tek adisyon içinden parça parça ödeme almak, gün sonu raporuyla işlemleri görmek ve slip yazıcısından bastırmak mümkün.



El terminali ve POS cihazıyla çalışan personele farklı menü uygulamaları, farklı departmanlara farklı satış ekranları tanımlanabilir. SambaPOS ile uyumlu çalışan Caller ID cihazı, Slip Yazıcı, Dokunmatik Panel PC gibi ürünler ve teknik destek paketleri SambaMarket üzerinden satın alınabilir.

Sambapos İndir

SambaPOS açık kaynak bir proje olduğu için kaynak kodları herkese açık. Dileyenler kaynak kodları indirip, istediği gibi düzenleme yaparak SambaPOS topluluğuyla paylaşabilir.



Önemli! Program ilk çalıştığında deneme verilerini yükleyecek ve veritabanı olarak da TXT dosya kullanacak. SQL ayarlarıyla uğraşmadan programı deneyebilirsiniz. Admin şifresi: 1234

Programın Öne Çıkan Özellikleri