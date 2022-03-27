SambaPOS
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 33,018
- DOSYA BOYUTU 26.30 MB
- Üretici SambaPOS
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SambaPOS kafe, bar, restoran gibi işletmeler için hazırlanmış açık kaynak bir otomasyon yazılımı.
Kafe, bar, restoran gibi işletmelerin satış ve adisyon takibi için hazırlanan SambaPOS, açık kaynak bir proje olduğu için tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Dokunmatik ekran cihazlarla tam uyumlu çalışabilen SambaPos işletmelerin satış aşamasında ihtiyaç duydukları her detayı içeriyor.
Programın kullanışlı ve kişiselleştirilebilir bir arayüzü bulunuyor. Bu arayüzden tüm tahsilatlarınızı tek bir ekran yaparak, yetki dahilinde iskonto uygulayabilirsiniz. Hesabı 2-3 kişiye bölmek, tek adisyon içinden parça parça ödeme almak, gün sonu raporuyla işlemleri görmek ve slip yazıcısından bastırmak mümkün.
El terminali ve POS cihazıyla çalışan personele farklı menü uygulamaları, farklı departmanlara farklı satış ekranları tanımlanabilir. SambaPOS ile uyumlu çalışan Caller ID cihazı, Slip Yazıcı, Dokunmatik Panel PC gibi ürünler ve teknik destek paketleri SambaMarket üzerinden satın alınabilir.
Sambapos İndir
SambaPOS açık kaynak bir proje olduğu için kaynak kodları herkese açık. Dileyenler kaynak kodları indirip, istediği gibi düzenleme yaparak SambaPOS topluluğuyla paylaşabilir.
Önemli! Program ilk çalıştığında deneme verilerini yükleyecek ve veritabanı olarak da TXT dosya kullanacak. SQL ayarlarıyla uğraşmadan programı deneyebilirsiniz. Admin şifresi: 1234
Programın Öne Çıkan Özellikleri
- Dokunmatik ekran uyumlu restoran otomasyon sistemi
- Caller-Id destekli sipariş takip sistemi
- El terminali sistemi
- Termal adisyon yazıcısı desteği
- Barkod okuyucu desteği
- Yazarkasa üzerinden fiş kesebilme
- Kiosk sistemi
- Kolay ve anlaşılır ekranlar
- Sınırsız kullanıcı, menü, departman desteği ve masa takibi
- Kat planı üzerinde masa görünümü
- Renkli ve Resimli menü tasarımaları
- Departmana özel menü ve masa görünümü tasarlama
- Departmana özel kullanıcı atayabilme
- Departmana özel fiyatlandırma
- Sınırsız sayıda fiyat listesi tanımlayabilme
- İstenilen zamanda otomatik fiyat listesi değiştirme
- Parçalı tahsilat, adisyondan seçerek tahsilat
- Fastfood sistemi
- İstenilen sayıda yazıcı çıktısı programlayabilme
- Tüm raporları adisyon yazıcısından alabilme
- Esnek adisyon tasarımı
- Grafik moda geçmeden grafiksel logo basabilme
- Açık hesap müşteri takibi
- Pratik Cari hesap takibi
- Kasa sistemi
- Her ürüne, ürün grubuna veya departmana özel yazdırma görevi tanımlayabilme
- Detaylı kullanıcı yetkilendirme
- Anlık stok takibi
- Maliyet takibi
- Pratik sayım güncelleme ve maliyetlendirme