Kona 2 Brume

Kona II: Brume karla kaplı Kanada'da geçen bir hayatta kalma ve gizem oyunudur. Şimdi indir, soğuk gizemi çöz!

Kemal Tavus - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Parabole tarafından geliştirilen ve Ravenscourt tarafından yayınlanan Kona II: Brume, oyuncuları 1970'lerin Kuzey Kanada'sında geçen gizemli bir maceraya davet ediyor. Serinin bu devam oyununda oyuncular özel dedektif Carl Faubert'in rolüne bürünerek soğuk ve tehlikelerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışırlar. Oyuncular Brume adı verilen gizemli bir sisin ardındaki sırları çözmek için ipuçları toplarken, düşmanlar ve doğanın acımasız koşullarıyla başa çıkmak zorunda kalır.

Kona II: Brume, etkileyici atmosferi ve hikayesiyle oyunculara derin bir keşif deneyimi sunar. Kışın sert koşulları ve paranoyak bir gerilim atmosferi içinde geçen bu oyunda her köşe başı yeni bir sürpriz ve tehlike barındırır. Gizemli atmosferi, hayatta kalma mekanikleri ve detaylı dünyası ile Kona II: Brume gerilim ve macera severler için kaçırılmaması gereken bir deneyim sunuyor.

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Kona II: Brume Sistem Gereksinimleri