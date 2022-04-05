KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 16,548
- Üretici AkareSoft
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KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu, tüm Windows bilgisayarlarda çalışan, hızlı, kullanımı basit, gelişmiş barkodlu kütüphane kitap kayıt programı.
KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından da kullanılan barkodlu kütüphane kitap kayıt programı. Tüm Windows işletim sistemli bilgisayarlarda sorunsuzca çalışan kütüphane otomasyon yazılımı, sürekli olarak işlevsellik, görsellik ve özellik olarak güncelleniyor ve yeni sürümler ücretsiz olarak indirilmeye açılıyor.
Kolay kullanılabilir arayüzüyle herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir kütüphane kayıt programı olan KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu ile kitaplarınıza eşsiz barkodlar üretip etiketlere ürettiğiniz barkodları yazdırmadan kitaplarınızı kategorize etmeye (10’lu Dewey Kod sistemi sayesinde siz sadece kategori seçimi yapıyorsunuz.), kayıtlarınızı Excel programına aktarmaktan istatistik tutmaya (okuyucuların kitap okuma oranları grafiksel olarak gösteriliyor.) birçok işi kolay ve de hızlı bir şekilde (saniyeler içerisinde milyonlarca kitap girme ve barkodlama) yapabiliyorsunuz.
KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu Programı Özellikleri
- Kitaplar için barkod üretim modülü sayesinde kolay işlem yapabilme
- Sınırsız sayıda üye tanımlayabilme, üyeleri sınıf ve unvanına göre gruplayabilme
- Sınırsız sayıda kitap tanımlayabilme ve kitapları kategori ve dolaplara göre gruplandırabilme
- Gelişmiş kitap arama (Barkod no, kitap adı, yazar, yayınevi, ISBN no, anahtar sözcük alanlarına göre)
- Belirli kategorideki veya dolaptaki kitapları listeleyebilme
- Kitap kaydı girildiğinde otomatik barkod verme
- Ödünç verme/alma işlemlerinde (Barkod no, kitap adı, yazar, yayınevi, ISBN no, anahtar sözcük alanlarına göre işlem yapma)
- Üyeler için unvan oluşturabilme (Her unvan için ayrı ayrı Alacağı maksimum kitap, ödünç süresi, gün başına ceza miktarı belirleyebiliyorsunuz.)
- Tek tuşla o gün üyeden gelecek kitapları görme
- Ödünç süresi geçmiş tüm kitapları görme
- En çok okunan kitaplar, en çok okuyan üyeler, kaybedilenler ve yıpratılanlar listesi oluşturabilme
- Aynı isimli kitaplara hızlıca ulaşabilme
- Barkod kontrolü yapabilme (Yanlış veya aynı numaralı barkod verilmesinin önüne geçiyor.)
- Excel’den üye listesi, kitap listesi aktarabilme ve Excel’e üye ve kitap listesi verebilme
- Basit yedekleme ve geri alma
- Güvenlik (Ödün verdiğiniz bir kitabı silemiyorsunuz, ödünç alan üyeyi silemiyorsunuz gibi)
KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu İndir
Windows platformu için deneme sürümünü ücretsiz olarak piyayasa süren KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu, barkodlu kütüphane kitap kayıt programı olarak karşımıza çıktı. Eşsiz barkodlar üreterek kitaplarda kullanma fırsatı veren başarılı uygulama, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından da güvenle kullanılabiliyor.