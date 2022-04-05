KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu, tüm Windows bilgisayarlarda çalışan, hızlı, kullanımı basit, gelişmiş barkodlu kütüphane kitap kayıt programı.

Erkan Calp - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından da kullanılan barkodlu kütüphane kitap kayıt programı. Tüm Windows işletim sistemli bilgisayarlarda sorunsuzca çalışan kütüphane otomasyon yazılımı, sürekli olarak işlevsellik, görsellik ve özellik olarak güncelleniyor ve yeni sürümler ücretsiz olarak indirilmeye açılıyor.

Kolay kullanılabilir arayüzüyle herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir kütüphane kayıt programı olan KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu ile kitaplarınıza eşsiz barkodlar üretip etiketlere ürettiğiniz barkodları yazdırmadan kitaplarınızı kategorize etmeye (10’lu Dewey Kod sistemi sayesinde siz sadece kategori seçimi yapıyorsunuz.), kayıtlarınızı Excel programına aktarmaktan istatistik tutmaya (okuyucuların kitap okuma oranları grafiksel olarak gösteriliyor.) birçok işi kolay ve de hızlı bir şekilde (saniyeler içerisinde milyonlarca kitap girme ve barkodlama) yapabiliyorsunuz.

KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu Programı Özellikleri

Kitaplar için barkod üretim modülü sayesinde kolay işlem yapabilme

sayesinde kolay işlem yapabilme Sınırsız sayıda üye tanımlayabilme, üyeleri sınıf ve unvanına göre gruplayabilme

Sınırsız sayıda kitap tanımlayabilme ve kitapları kategori ve dolaplara göre gruplandırabilme

Gelişmiş kitap arama (Barkod no, kitap adı, yazar, yayınevi, ISBN no, anahtar sözcük alanlarına göre)

(Barkod no, kitap adı, yazar, yayınevi, ISBN no, anahtar sözcük alanlarına göre) Belirli kategorideki veya dolaptaki kitapları listeleyebilme

Kitap kaydı girildiğinde otomatik barkod verme

Ödünç verme/alma işlemlerinde (Barkod no, kitap adı, yazar, yayınevi, ISBN no, anahtar sözcük alanlarına göre işlem yapma)

Üyeler için unvan oluşturabilme (Her unvan için ayrı ayrı Alacağı maksimum kitap, ödünç süresi, gün başına ceza miktarı belirleyebiliyorsunuz.)

Tek tuşla o gün üyeden gelecek kitapları görme

Ödünç süresi geçmiş tüm kitapları görme

En çok okunan kitaplar, en çok okuyan üyeler, kaybedilenler ve yıpratılanlar listesi oluşturabilme

Aynı isimli kitaplara hızlıca ulaşabilme

Barkod kontrolü yapabilme (Yanlış veya aynı numaralı barkod verilmesinin önüne geçiyor.)

yapabilme (Yanlış veya aynı numaralı barkod verilmesinin önüne geçiyor.) Excel’den üye listesi, kitap listesi aktarabilme ve Excel’e üye ve kitap listesi verebilme

Basit yedekleme ve geri alma

Güvenlik (Ödün verdiğiniz bir kitabı silemiyorsunuz, ödünç alan üyeyi silemiyorsunuz gibi)

KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu İndir

Windows platformu için deneme sürümünü ücretsiz olarak piyayasa süren KÜPSİS Kütüphane Otomasyonu, barkodlu kütüphane kitap kayıt programı olarak karşımıza çıktı. Eşsiz barkodlar üreterek kitaplarda kullanma fırsatı veren başarılı uygulama, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından da güvenle kullanılabiliyor.