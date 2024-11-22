LEGO Horizon Adventures, oyunculara hem hikaye hem de oynanış açısından mükemmel bir deneyim sunuyor. Siz de LEGO Horizon Adventures İndirin ve eğlenceli LEGO dünyasına adım atın!

Berkcan Aktürk - 12 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

LEGO evreninin derinliklerine adım atacağınız LEGO Horizon Adventures, ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir aksiyon-macera oyunudur. Dünyayı kurtarma görevinde düşmanlarınızla savaşacaksınız. Kahramanınızı geliştirin, ekibinizi oluşturun ve sınırsız eğlenceye dalın.

LEGO Horizon Adventures'da, tanıdık karakterlerle karşılaşmanız mümkündür. LEGO Marvel ve diğer popüler LEGO oyunlarında rastladığınız karakterlerle oynayın ve birden fazla oyun modunu deneyimleyin.

LEGO Horizon Adventures İndir

Oyuncular, LEGO Horizon Adventures'da Aloy rolünü canlandıracak. Makineleri tek başına avlayabilen Aloy ile birlikte hem dünyanın hem de Aloy karakterinin geçmişini araştırın.

Oyunun hikayesini bir kenara bırakacak olursak; LEGO Horizon Adventures, görsel ve oynanış açısından mükemmel bir yapı sunmaktadır. Gerçekçi ve bi' o kadar da yapısına uygun görselliği oyunculara sunan oyunda, animasyonlar da ön plana çıkmaktadır.

Siz de LEGO oyunlarından zev alıyorsanız, LEGO Horizon Adventures indirin ve dünyayı kurtarma görevini üstlenin!

LEGO Horizon Adventures Sistem Gereksinimleri