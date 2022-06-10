LINE ile Windows bilgisayarınızda ücretsiz olarak sohbet edebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mesajlaşma uygulamaları arasında oldukça popüler bir noktada yer alan LINE milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Bir dönem televizyon reklamlarında da karşımıza çıkan uygulama, mobil ve bilgisayar platformundaki kullanıcılara ücretsiz olarak mesajlaşma fırsatı veriyor. Yıllardır milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam eden LINE indir, ücretsiz yapısı ile hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında ilgiyle kullanılmaya devam ediliyor. Bünyesinde Türkçe dil desteğine de yer veren mesajlaşma uygulaması, hem sesli hem de görüntülü sohbet etme fırsatı veriyor. Kullanıcılarına küresel anlamda bir iletişim avantajı sunan yapım, görüntülü grup sohbetlerine de erişim veriyor.

LINE Özellikleri

Ücretsiz sesli, yazılı ve görüntülü sohbet etme,

Türkçe dil desteği,

Basit kullanım,

Güncellemeler,

Çeşitli emojiler,

Fotoğraf, video ve dosya alışverişi,

Kullanıcılara özel depolama alanı,

500 kişilik grup sohbetleri

Ücretsiz kullanım,

Kullanıcılarına 500 kişilik grup sohbetleri yapabilme fırsatı da veren LINE yükle, ücretsiz yapısı ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Çeşitli emojiler eşliğinde kullanılan mesajlaşma uygulaması, hem yazılı hem sesli hem de görüntülü sohbetleri ile kullanıcılara rahat bir ortam sunuyor. Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden uygulama, mükemmel ve kaliteli aramalar yapıyor. Kullanıcılar uygulama içerisinde fotoğraf, video ve çeşitli dosyaları ücretsiz olarak alıp gönderebilecekler. Çevrimiçi sohbetler için çeşitli emojileri bünyesinde bulunduran yapım, mobil platformda da milyonlara hitap ediyor.

Android ve iOS platformunda da ücretsiz olarak kullanılan LINE, Windows platformu için de Microsoft Store üzerinde lansmana çıktı.

LINE İndir

Microsoft Store üzerinde yıllardır ücretsiz olarak dağıtılan LINE, milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor. Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden uygulama, kullanıcı kitlesini de artırmayı ihmal etmiyor. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.