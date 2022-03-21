İngilizce eğitim uygulaması

Murat İşçi - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lingusta Metodu, ingilizce eğitim programı satın alan müşterin kullanabileceği bir uygulamadır. Programı satın alan müşterilere özel olarak geliştirilen Android uygulamasında 99 günlük eğitim programını akıcı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Android platformunun yanı sıra iOS platformunda da sevilerek kullanılan Lingusta Metodu, geniş bir kitleye erişmeye devam ediyor.

Lingusta Metodu APK Özellikleri

Ücretli kullanım,

Detaylı İngilizce içerikler,

Seslendirmeler,

Dinlemeler,

Türkçe kullanım,

İngilizce öğrenmek için çalışanlara yardımcı olmak adına geliştirilen bir uygulama olan Lingusta Metodu, şirketin Lingusta English Leaning Program serisini satın alanlara özel olarak geliştirilmiş bir uygulamadır. Uygulamada eğitim setini daha etkin bir şekilde takip edebiliyor ve ingilizce eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Konuşma ve okuma derslerini bünyesinde barındıran uygulamada üç aşamalı eğitim metodu uygulanıyor. Kolay bir kullanıma da sahip olan Lingusta Metodu uygulaması, kullanıcılarına bir hayli fazla kolaylık sağlıyor.

Lingusta APK İndir

Lingusta Metodu uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.