Lingusta Metodu
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,528
- DOSYA BOYUTU 24.00 MB
- Üretici LingApp
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İngilizce eğitim uygulaması
Lingusta Metodu, ingilizce eğitim programı satın alan müşterin kullanabileceği bir uygulamadır. Programı satın alan müşterilere özel olarak geliştirilen Android uygulamasında 99 günlük eğitim programını akıcı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Android platformunun yanı sıra iOS platformunda da sevilerek kullanılan Lingusta Metodu, geniş bir kitleye erişmeye devam ediyor.
Lingusta Metodu APK Özellikleri
- Ücretli kullanım,
- Detaylı İngilizce içerikler,
- Seslendirmeler,
- Dinlemeler,
- Türkçe kullanım,
İngilizce öğrenmek için çalışanlara yardımcı olmak adına geliştirilen bir uygulama olan Lingusta Metodu, şirketin Lingusta English Leaning Program serisini satın alanlara özel olarak geliştirilmiş bir uygulamadır. Uygulamada eğitim setini daha etkin bir şekilde takip edebiliyor ve ingilizce eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Konuşma ve okuma derslerini bünyesinde barındıran uygulamada üç aşamalı eğitim metodu uygulanıyor. Kolay bir kullanıma da sahip olan Lingusta Metodu uygulaması, kullanıcılarına bir hayli fazla kolaylık sağlıyor.
Lingusta APK İndir
Lingusta Metodu uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Lingusta Metodu
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 135
- DOSYA BOYUTU 42.00 MB
- Üretici LingApp
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İngilizce eğitim programı uygulaması
Lingusta Metodu, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir eğitim bir uygulamasıdır.
İngilizce eğitim programı satın alan müşterileri için özel olarak geliştirilen bir uygulama olma özelliği taşıyan Lingusta Metodu, kolay kullanımı ve kullanışlı arayüzüyle dikkat çekiyor. 99 günlük eğitim programını akıcı bir şekilde takip edebileceğiniz uygulamada programınızı takip edebiliyorsunuz. Konuşma ve okuma derslerini bünyesinde barındıran uygulamada üç aşamalı eğitim metodu uygulanıyor. Kolay bir kullanıma da sahip olan Lingusta Metodu uygulaması, kullanıcılarına bir hayli fazla kolaylık sağlıyor. Eğer eğitim programını kullanıyorsanız mobil uygulamayı mutlaka deneyimlemelisiniz.
Lingusta Metodu uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.