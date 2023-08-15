Little Nightmares 2'de, kısılıp kaldığınız bu korkunç dünyadan kaçmanız ve yaratıklara karşı savaş vermeniz gerekiyor.

Berkcan Aktürk - 58 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Şeytani bir dünyaya kısılıp kalmış şekilde kendimizi bulduğumuz Little Nightmares 2'de, Mono adlı küçük karakterimizi kontrol ediyoruz. Gerçekten güzel grafiklere sahip olan bu oyunda, radyo dalgaları tarafından çarptırılmış dünyadan kaçmaya çalışıyoruz. İlk oyunun ardından büyüleyici bir 4K çözünürlükle karşımıza çıkan serinin ikinci oyunu, daha tedirgin edici ve maceracı bir yapıya sahip.

Radyo dalgalarının çarptığı bu dünyada, karakterimize eşlik eden bir rehber de bulunuyor. Mono adlı karakterimize rehberlik eden Six, bu macerada size hem yol arkadaşlığı edecek, hem de yeni yerler keşfetmenizi kolaylaştıracak.

Little Nightmares 2 İndir

Bulmacaları çözerek ilerlediğiniz bu oyunda, yüzlerce mekana ve parkura erişim sağlayın. Tabii bulmacaları çözmek sizin için hiç de kolay olmayacak. Hem korkunç yapısıyla, hem de içerisindeki mantık gerektiren sistemi ile birlikte, siz oyunculara iyi bir deneyim sunuyor.

Oyundaki sanat ekibinin mükemmel çalışması ile beraber, göz alıcı tasarımların içinde oyun keyfi yaşayın. Korkunç ve bir o kadar da zorlayıcı olan Little Nightmares 2'yi indirin, oyundaki başarımlarınızla karakterinize yeni giysiler ve şapkalar alın.

Little Nightmares 2 Sistem Gereksinimleri