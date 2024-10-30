Gerçekçi bir rol yapma deneyimi sunan Livetopia APK, Android cihazlar için geliştirilen bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Livetopia APK, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz gerçek zamanlı bir simülasyon oyunudur. Birçok sürpriz ve heyecanı içerisinde barındıran Livetopia: Party'de, karakterinizi oluşturun ve kaderinizi yazın. Birçok karakter tiplemesi arasından seçim yapabilirsiniz.

Doktor, inşaatçı, müzisyen ve itfaiyeci gibi karakterlerden birini seçerek, gerçek hayatı simüle edeceğiniz deneyime başlayabilirsiniz. Tabii ki sadece bu dört karakter değil, istediğiniz herhangi bir kişi olabilirsiniz.

Sihirli şehri keşfedin! Livetopia APK'da, şehrin dört bir yanını dolaşın, etkinliklere katılın ve alışveriş yapın. Şehrinizde bulunan insanlarla sohbet edebilir, arkadaş edinebilir ve onlarla gerçek zamanlı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. İstediğiniz yerde istediğiniz şeyi yapın!

Livetopia APK İndir

Karakteriniz için en doğru kıyafetleri giyin, yeni elbiseler satın alın ve aksesuarlar takın. Livetopia'da kendi tarzınızı yaratabileceğiniz 100'den fazla kostüm ve aksesuar seçeneği bulunmaktadır.

Sadece arkadaş değil, aynı zamanda evcil hayvanlar da edinebilirsiniz. Onların en iyi arkadaşı olmak için iyi davranmalı, birlikte gezmeli ve vakit geçirmelisiniz. Aslında bakacak olursak; Livetopia APK, mobil oyunculara gerçek hayattaki tüm olanakları sunarak, telefonlarına sanal bir hayat sunmaktadır.

Gerçekçi bir rol yapma deneyimi yaşamak istiyorsanız Livetopia APK indirin ve siz de karakterinizi oluşturarak, şehirde yaşamınıza devam edin!