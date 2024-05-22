Lost in Tropics, tropik adada yaşam mücadelesi verdiğiniz bir hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zengin içeriğe ve ayrıntılara sahip olan bir adada geçen Lost in Tropics, hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Diğer hayatta kalma oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da, çeşitli craft sistemlerini kullanmalı ve hayatta kalmak için kendimizi geliştirmeliyiz. Oyunun ilk başındaki zorlu ortamdan korunmak ve hayatta kalmak için kaynak toplayın, aletler yapın ve barınağınızı inşa edin.

Gerçekçi hayatta kalma mekaniği sayesinde her an acıkabilir ve enerji açısından düşüşe uğrayabilirsiniz. İşte tam da bu zamanda avlanma alanında ustalaşmalı ve adadaki yenilebilir hayvanları avlamalısınız. Bu tür avlanma işlemlerini tuzaklarla veya yaptığınız avlanma silahlarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Dinamik hava koşulları sayesinde her oyunda rastgele bir deneyim yaşayabilirsiniz. Hayvanlar veya diğer etkenlerden gelecek tehlikelerin yanı sıra yaşamanız için hava durumu da epey önem taşıyor. Bu nedenle her hava durumuna uyacak bir barınak inşa etmeniz gerekmektedir.

Lost in Tropics, oyun boyunca ilerleyen bir yükseltme yapısını oyunculara sunuyor. Oyuncular, gitgide yeni yapıların kilidini açabilir ve becerilerini daha da artırabilirler.

Lost in Tropics İndir

Klasik bir hayatta kalma oyunu olan Lost in Tropics'i indirin ve siz de tropik adada hayatta kalmak için çaba gösterin. Her ölümün yeni bir başlangıç olduğunu unutmadan, kendinizi daima korumaya çalışmalısınız. Aksi takdirde ölürseniz, oyuna tekrardan ve en baştan başlayacaksınız.

Lost in Tropics Sistem Gereksinimleri