Mobil bulmaca oyunları arasına katılan Lost Lands 7 APK, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Doğukan Çağlakpınar - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Unutulmaz karakterlerin ve karmaşık görevlerin yer aldığı Lost Lands 7 APK ücretsiz olarak lansmana çıktı. Five Bn Games tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde yayınlanan Lost Lands 7 APK, mobil bulmaca oyunu olarak lansmana çıktı. Bünyesinde bir çok mini oyuna ve bulmacaya yer veren yapım rengarenk grafiklere sahip. Macera yüklü oynanışı ile oyuncuları ilerlemeye dayalı bir dünyaya götüren yapımda oyuncular bulmacaları çözerek yapım içerisinde ilerleyecekler. Gizli zindanların ve gizli tapınaklarında yer aldığı oyunda, gizli nesneleri bulacak, gizemleri çözeceksiniz. İntikamcı bir tanrının güçücü toplamasını engellemeye çalışacak olan oyuncular, epey zengin bir içerik ile karşılaşacaklar.

Başarılı grafik açıları ile ülkemizde ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından epey beğenilen Lost Lands 7 APK, Google Play üzerinde aldığı inceleme puanları ile başarısını gözler önüne seriyor.

Lost Lands 7 APK Özellikleri

Çeşitli bulmacalar,

Çeşitli gizemler,

Sürükleyici bir dünya,

Farklı karakterler,

Karmaşık görevler,

Android akıllı telefon ve tabletler için özel olarak optimize edilen Lost Lands 7 APK ücretsiz yapısı ile günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kez indirilen mobil bulmaca oyununda, birbirinden farklı karakterler ve çok sayıda farklı türden bulmaca bulunuyor. Oyuncular keşfetmeye dayalı bir dünya içerisinde gizemleri çözerek ilerleyecek ve sürekli yeni içerikleri deneyimleme fırsatı bulacaklar. Hikaye bazlı oynanabilen yapımda oyuncular herhangi bir internet bağlantısına gerek duymadan oyunun tadını çıkarabilecekler. İngilizce dil desteği ile oynanmaya devam edilen mobil yapım aldığı güncellemeler ile yepyeni oyunculara da ulaşıyor.

Lost Lands 7 APK İndir

Google Play üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Lost Lands 7 APK, mobil bulmaca oyunu olarak milyonlarca oyuncunun kalbinde kendine yer etti. Sürükleyici oynanış atmosferi ile oyunculara keşfetmeye dayalı içerikler sunan mobil oyun aldığı güncellemeler ile de içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor.