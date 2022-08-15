Madden NFL serisinin yeni oyunu Madden NFL 23 çıkış için geri sayıma başladı.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Madden NFL serisi ile yıllardır milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükleyen Electronic Arts, serinin yeni bir oyununu daha duyurdu. Steam üzerinde sergilenmeye başlanan ve 19 Ağustos 2022'de lansmana çıkması beklenen Madden NFL 23, serinin en geniş içeriklerine ev sahipliği yapacak. Kusursuz grafiklere sahip olacağı tahmin edilen oyunda, gelmiş geçmiş en gerçekçi Amarikan Futbol maçları yapılacak. Çeşitli liglerde top koşturacak olan oyuncular, basit kontroller eşliğinde gerçek bir Amerikan Futbol dünyasını deneyimleme fırsatı bulacaklar. Yapım içerisinde oyunculara tek oyunculu ve çevrimiçi pek çok oyun modu sunulacak. Sadece İngilizce dil desteğine sahip olacağı Steam üzerinde belirtilen oyun, bu yönü ile oyuncuların da tepkisini çekecek gibi görünüyor.

Madden NFL 23 Özellikleri

Sadece İngilizce dil desteği,

Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu oyun modları,

HD kalitesinde grafik açıları,

32 farklı NFL takımı,

Ödüller,

Ligler ve kupalar,

Farklı seviyeler,

Cep yakan fiyat etiketi ile oyuncuları zorlayacak olan Madden NFL 23, bünyesinde tam 32 farklı NFL takımına yer verecek. Çeşitli lig ve kupa maçları ile oyunculara birbirinden farklı ödüller de sunacak olan yapım, rekabetçi maçlar ile oyuncuları amansız maçlara götürecek. Çeşitli zorlukların ve rekabet dolu maçların yer alacağı oyun çok oyunculu modu ile gerçek oyuncuları karşı karşıya getirecek. İki farklı sürüm ile 19 Ağustos'ta lansmana çıkması beklenen oyun, Windows platformu için Steam üzerinde ön satışlarda yer alıyor.

Madden NFL 23 İndir

Oyuncuların ceplerini yakacak olan Madden NFL 23, iki farklı sürümü ile epey zengin bir içerik sunacak. Ön sipariş eden oyuncularını da unutmayan yapım, pek çok özel ödül ile oyuncularının yüzünü güldürecek.

Madden NFL 23 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz or better, Core i3-6100 @3.7GHz or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon RX 460 or Equivalent, GeForce GTX 660 Equivalent

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 512 KBPS or Faster Internet Connection

Madden NFL 23 Önerilen Sistem Gereksinimleri