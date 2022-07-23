Madison ile hayatta kalma temalı bir dünyaya giriş yapacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 model oyunları arasına adını yazdıran ve uzun bir süredir beklenen Madison nihayet lansmana çıktı. Steam üzerinde aylardır sergilenen ve 8 Temmuz 2022'de lansmana çıkan Madison, şu sıralar olumlu geri bildirimler almaya başladı. Yayınlanması ile satışlarını artırmaya devam eden yapım, tek oyunculu bir oynanışa sahip. Korku ve hayatta kalma oyunu olarak ifade edilen Madison'da oyuncular karanlık bir dünyada hayatta kalmanın yollarını arayacaklar. Sürükleyici bir dünyaya sahip olan korku oyununda oyuncular hikaye bazlı bir oynanış eşliğinde çeşitli görevleri başarmaya çalışacaklar. Yoğun korkunun yer aldığı yapımda birinci şahıs kamera açıları yer alıyor. Oyuncular ani değişen kamera açıları eşliğinde çeşitli bulmacaları çözerek oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar.

Madison Özellikleri

Tek oyunculu bir oynanış,

Sürükleyici bir hikaye,

Hayatta kalma temalı bir korku dünyası,

Çeşitli ana görevler,

Ani değişen kamera açıları,

Korku yüklü sahneler,

Eşsiz ses efektleri,

Türkçe dahil 15 farklı dil seçeceği,

Bloodies Games tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde Windows platformu için lansmana çıkan Madison başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Çeşitli bulmacaları çözerek ilerleyecek olan oyuncular, bu bulmacaları çözerken çeşitli tehlikeler ile karşı karşıya kalacaklar. Karanlık dünyası ile oyuncuları tatmin eden başarılı yapım, Steam üzerinde oyuncular tarafından 'çok olumlu' olarak ifade edildi. Gerilim dolu oynanışı ile oyuncuları çevresinde toplayan korku oyunu, birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oyunculara gerçekçi bir dünya sunuyor. Türkçe dil desteğinin de yer aldığı oyun içerisinde tam 15 farklı dil seçeceği yer alıyor.

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Steam'de olumlu yorumlar almaya devam eden Madison, diğer yandan da satışlarını artırmaya devam ediyor. Bilgisayarınızda gerilim dolu anlar yaşamak istiyorsanız aradığınız oyun Madison demektir. İyi oyunlar dileriz.

Madison Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10

İşlemci: Intel® Core™ i3 or AMD Ryzen™ 3

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 950 or AMD Radeon™ R7 370

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Madison Önerilen Sistem Gereksinimleri