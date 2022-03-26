Bilgisayarınızda kullandığınız e-posta hesap bilgilerini saklar ve kaybettiğiniz takdirde öğrenmenize olanak sağlar.

Behlül Göktepe - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde güvenlik hem ülkemiz için hem de dünya için hayati bir konum taşıyor. Milyonlarca insan her gün veri çalınma riski ile karşı karşıya olurken çeşitli araçlar ile bu duruma karşı güvende kalmaya çalışılıyor. Bazen antivirüs programlarından bazen de diğer yardımcı araçlardan faydalanmaya çalışan insanlar, veri gizliliğine titizlikle eğiliyorlar. Dünyanın dört bir yanında hacklemeler ve şifreler çalınmaya ve kullanılmaya devam edilirken insanlar şifrelerini nerelerde muhafaza edecekler bunun yolunu aramaya başladılar.

Mail PassView Özellikleri

Ücretsiz,

Güvenli,

Hızlı ulaşım,

Detaylı güvenlik önlemleri,

İngilizce dil seçeneği,

Oldukça basit bir kullanıma sahip olan ve Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan Mail PassView uygulaması sayesinde kullanıcılar şifrelerini güvenle saklayabilecekler. Unutulan şifreler insanalr için baş belası olurken, Mail PassView şifreleri güvenle saklarken kullanıcılara da çabucak ulaşma fırsatı veriyor. Hem güvenli hem de basit kullanımı ile milyonlarca kez indirilen başarılı uygulama, güzel grafikler çizmeye devam ediyor. Başarılı bir süreci geride bırakan başarılı uygulama, ülkemizde pek popüler olmazken özellikle asya ülkelerinde geniş bir kitle tarafından kullanıldı.

Mail PassViewe-posta ayrıntılarını ve parolarını saklayan, basit ve küçük parola kurtarma yazılımıdır. Düşük boyutu ile tüm Windows bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabilen uygulama ile şifrelerinizi güvenle saklayabilirsiniz.

Bu yazılım ile saklayabileceğiniz e-posta istemcileri:

Outlook Express

Microsoft Outlook 2000

Microsoft Outlook 2002/2003

IncrediMail

Eudora

Netscape 6.x/7.x

Mozilla Thunderbird

Group Mail Free

Yahoo! Mail

Hotmail/MSN Mail

Gmail

Her e-posta hesabı için,