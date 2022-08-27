Medic: Pacific War
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici PlayWay S.A.
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İkinci Dünya Savaşı atmosferine sahip olan Medic: Pacific War merakla bekleniyor.
2023 yılında lansmana çıkacağı duyurulan Medic: Pacific War, nihayet Steam üzerinde göründü. 2023 yılının ikinci çeyreğinde lansmana çıkacak olan oyun, İkinci Dünya Savaşı temalı bir dünyaya sahip olacak. Oyuncuları aksiyon ve gerilim dolu bir dünyaya götürecek olan oyunda, epey zengin bir içerik oyuncuların karşısına çıkacak. O dönemin içerikleri ile oyunculara etkileyici ve gerçekçi bir savaş ortamı sunacak olan oyunda Türkçe dil desteği yer almayacak. Oyunda 10 farklı dil desteği bulunacağı ifade edildi. Oyun içerisinde üçüncü şahıs ve birinci şahıs kamera açıları yer alacak. Oyuncular bazen soğukkanlı bir keskin nişancı, bazen de sıhhiye rolünde görev yapacak ve savaşın seyrini değiştirmeye çalışacaklar.
Medic: Pacific War Özellikleri
- Birinci ve üçüncü şahıs kamera açıları,
- Tek oyunculu bir hikaye bazlı oynanış,
- Çeşitli ana ve yan görevler,
- Çok sayıda farklı ekipman,
- Oyuncu bazlı seçimler,
- İkinci Dünya Savaşı temalı içerikler,
Oyunculara geniş ve zengin bir harita üzerinde İkinci Dünya Savaşı dönemini deneyimleme fırsatı verecek olan Medic: Pacific War önümüzdeki yıl raflardaki yerini alacak. Bilgisayar platformu için duyurulan ve Steam'de sergilenmeye başlanan oyunun fiyat etiketi de henüz belli değil. Yapım içerisinde oyuncular çeşitli ana ve yan görevleri başarmak için ter dökecekler. Savaşın seyrini değiştirmek için bu görevleri kullanacak olan oyuncular, etkileyici ses efektleri ile aksiyonu adeta iliklerine kadar hissedecekler.
Medic: Pacific War İndir
Hypnotic Anti tarafından geliştirilen Medic: Pacific War, 2023 yılının ikinci çeyreğinde PlayWay S.A tarafından piyasaya sürülecekler.
Medic: Pacific War Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: CPU: Intel® Core™ i3 3225 3.3 GHz or AMD Ryzen™ 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 or ATI® Radeon™ HD 7850 @ 2GB / AMD RX 550
- DirectX: Sürüm 11
Medic: Pacific War Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: CPU: Intel® Core™ i5-7400 4x3GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1080
- DirectX: Sürüm 11