İkinci Dünya Savaşı atmosferine sahip olan Medic: Pacific War merakla bekleniyor.

Doğukan Çağlakpınar - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2023 yılında lansmana çıkacağı duyurulan Medic: Pacific War, nihayet Steam üzerinde göründü. 2023 yılının ikinci çeyreğinde lansmana çıkacak olan oyun, İkinci Dünya Savaşı temalı bir dünyaya sahip olacak. Oyuncuları aksiyon ve gerilim dolu bir dünyaya götürecek olan oyunda, epey zengin bir içerik oyuncuların karşısına çıkacak. O dönemin içerikleri ile oyunculara etkileyici ve gerçekçi bir savaş ortamı sunacak olan oyunda Türkçe dil desteği yer almayacak. Oyunda 10 farklı dil desteği bulunacağı ifade edildi. Oyun içerisinde üçüncü şahıs ve birinci şahıs kamera açıları yer alacak. Oyuncular bazen soğukkanlı bir keskin nişancı, bazen de sıhhiye rolünde görev yapacak ve savaşın seyrini değiştirmeye çalışacaklar.

Medic: Pacific War Özellikleri

Birinci ve üçüncü şahıs kamera açıları,

Tek oyunculu bir hikaye bazlı oynanış,

Çeşitli ana ve yan görevler,

Çok sayıda farklı ekipman,

Oyuncu bazlı seçimler,

İkinci Dünya Savaşı temalı içerikler,

Oyunculara geniş ve zengin bir harita üzerinde İkinci Dünya Savaşı dönemini deneyimleme fırsatı verecek olan Medic: Pacific War önümüzdeki yıl raflardaki yerini alacak. Bilgisayar platformu için duyurulan ve Steam'de sergilenmeye başlanan oyunun fiyat etiketi de henüz belli değil. Yapım içerisinde oyuncular çeşitli ana ve yan görevleri başarmak için ter dökecekler. Savaşın seyrini değiştirmek için bu görevleri kullanacak olan oyuncular, etkileyici ses efektleri ile aksiyonu adeta iliklerine kadar hissedecekler.

Medic: Pacific War İndir

Hypnotic Anti tarafından geliştirilen Medic: Pacific War, 2023 yılının ikinci çeyreğinde PlayWay S.A tarafından piyasaya sürülecekler.

Medic: Pacific War Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: CPU: Intel® Core™ i3 3225 3.3 GHz or AMD Ryzen™ 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 or ATI® Radeon™ HD 7850 @ 2GB / AMD RX 550

DirectX: Sürüm 11

Medic: Pacific War Önerilen Sistem Gereksinimleri