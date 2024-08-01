Metal Slug Awakening ile nostaljik coşkuyu son teknoloji grafiklerle yaşayın. Efsane serinin nefes kesen yeni macerasına atılın ve zafer için savaşın!

Kemal Tavus - 16 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tencent'in geliştirdiği ve HAOPLAY Limited’in geliştirdiği Metal Slug Awakening, kült Metal Slug serisinin en taze üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapım 90'ların ikonik 2D aksiyon ve nişancılık deneyimini, günümüzün göz alıcı grafikleri ve yenilikçi oyun mekanikleriyle harmanlıyor. 1996'da arcade salonlarını kasıp kavuran Metal Slug, Awakening ile dijital çağa damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Metal Slug Awakening, bir yandan serinin sadık hayranlarını selamlayan nostaljik öğeleri korurken, diğer yandan yeni nesil oyuncuların nabzını tutacak taze fikirlerle donatılmış. Metal Slug Awakening canlı ve detaylı görsellerle bezeli, dinamik bir evrende geçiyor.

Biz de her zamanki gibi ikonikleşmiş Metal Slug kahramanlarını seçerek, çeşit çeşit silahlar ve araçlarla düşman ordularını dize getirmeye çalışıyoruz. Hızlı tempolu aksiyonu ve kahkaha attıran oynanışıyla Awakening, adrenalin tutkunlarını kendine hayran bırakıyor.

Tencent, çok yönlü bir oyun deneyimi sunmak adına Awakening'i hem solo maceralar hem de çok oyunculu çılgınlıklar için tasarlamış. Tek kişilik modda, oyuncular zorlu görevlerle dolu bir serüvene atılırken, çok oyunculu modda dostlarıyla omuz omuza savaşarak düşman dalgalarına göğüs gerebiliyor. Çevrimiçi ve co-op seçenekleriyle Metal Slug Awakening her oyuncuya hitap ediyor.

Metal Slug: Awakening İndir

Siz de hemen Metal Slug: Awakening indirin ve sizi geçmişe ışınlayacak bu oyun ile keyifli vakit geçirin.

Metal Slug: Awakening Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows7 SP1/Windows8.1/Windows10/Windows 11, 64-bit

: Windows7 SP1/Windows8.1/Windows10/Windows 11, 64-bit İşlemci : Inter Core i3 gen8

: Inter Core i3 gen8 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750

: NVIDIA GeForce GTX 750 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB kullanılabilir alan